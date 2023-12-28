تخريج الفوج 14 من طلبة الأكاديمية الملكية لفنون الطهي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 28 كانون الاول (بترا)- احتفلت الأكاديمية الملكية لفنون الطهي في مسرح مجمع الملك الحسين للأعمال، بتخريج أكثر من 100 طالب وطالبة من دفعة 2023 بحضور رئيس مجلس أمناء الأكاديمية ووزير التربية والتعليم الأسبق الدكتور وجيه عويس، ووزير الاتصال الحكومي الدكتور مهند المبيضين، والمدير التنفيذي لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية مازن طبلت، ومدير عام مؤسسة التدريب المهني الدكتور أحمد الغرايبة، ونائبة السفيرة السويسرية في الأردن كارولين تيسو، وأهالي الخريجين.
وهنأ عويس في كلمته، الخريجين وذويهم على انجازاتهم، داعيا إياهم لبدء مسيرتهم العملية ليكونوا شباباً فاعلين في تنمية قطاع الضيافة في الأردن.
كما هنأت تيسو الخريجين على اختيارهم هذا المسار التعليمي، الذي يجسد التجربة التعليمية السويسرية التي تعنى بالدراسة التقنية والمزج بين الجانب النظري والعملي، معبرةً عن فخرها باعتبار الخريجين ثمرة نجاح لتشاركية النظام التعليمي السويسري؛ من خلال شراكة الأكاديمية مع جامعة لوزان الفندقية السويسرية الأولى في العالم في مجال تعليم الفندقة وإدارة الضيافة.
من جهته رحب مدير الأكاديمية، الشيف جاك روسيل، بالحضور وهنأ الخريجين وذويهم.
وفي ختام الحفل، سلم عويس وتيسو، الخريجين شهادة الدبلوم.
وتعد الأكاديمية الملكية لفنون الطهي واحدة من أبرز المؤسسات التعليمية المتخصصة في مجال فنون الطهي والضيافة في المنطقة باعتمادٍ محلي ودولي؛ وهي عضو معتمد في شبكة الكليات المعتمدة لجامعة لوزان الفندقية السويسرية، وهي كلية جامعية تقنية معتمدة لدى وزارة التعليم العالي وتأسست عام 2008 كإحدى مبادرات صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية للارتقاء بمستوى التعليم في القطاع السياحي، وإعادة توجيه الشباب والشابات نحو التعليم المرتبط بسوق العمل.
--(بترا)
س ص/ ف م/اح
28/12/2023 17:07:28
MENAFN28122023000117011021ID1107666381
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.