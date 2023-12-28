تخريج الفوج 14 من طلبة الأكاديمية الملكية لفنون الطهي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 28 كانون الاول (بترا)- احتفلت الأكاديمية الملكية لفنون الطهي في مسرح مجمع الملك الحسين للأعمال، بتخريج أكثر من 100 طالب وطالبة من دفعة 2023 بحضور رئيس مجلس أمناء الأكاديمية ووزير التربية والتعليم الأسبق الدكتور وجيه عويس، ووزير الاتصال الحكومي الدكتور مهند المبيضين، والمدير التنفيذي لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية مازن طبلت، ومدير عام مؤسسة التدريب المهني الدكتور أحمد الغرايبة، ونائبة السفيرة السويسرية في الأردن كارولين تيسو، وأهالي الخريجين.

وهنأ عويس في كلمته، الخريجين وذويهم على انجازاتهم، داعيا إياهم لبدء مسيرتهم العملية ليكونوا شباباً فاعلين في تنمية قطاع الضيافة في الأردن.

كما هنأت تيسو الخريجين على اختيارهم هذا المسار التعليمي، الذي يجسد التجربة التعليمية السويسرية التي تعنى بالدراسة التقنية والمزج بين الجانب النظري والعملي، معبرةً عن فخرها باعتبار الخريجين ثمرة نجاح لتشاركية النظام التعليمي السويسري؛ من خلال شراكة الأكاديمية مع جامعة لوزان الفندقية السويسرية الأولى في العالم في مجال تعليم الفندقة وإدارة الضيافة.

من جهته رحب مدير الأكاديمية، الشيف جاك روسيل، بالحضور وهنأ الخريجين وذويهم.

وفي ختام الحفل، سلم عويس وتيسو، الخريجين شهادة الدبلوم.

وتعد الأكاديمية الملكية لفنون الطهي واحدة من أبرز المؤسسات التعليمية المتخصصة في مجال فنون الطهي والضيافة في المنطقة باعتمادٍ محلي ودولي؛ وهي عضو معتمد في شبكة الكليات المعتمدة لجامعة لوزان الفندقية السويسرية، وهي كلية جامعية تقنية معتمدة لدى وزارة التعليم العالي وتأسست عام 2008 كإحدى مبادرات صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية للارتقاء بمستوى التعليم في القطاع السياحي، وإعادة توجيه الشباب والشابات نحو التعليم المرتبط بسوق العمل.

--(بترا)

س ص/ ف م/اح



28/12/2023 17:07:28