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السيارات ذاتية القيادة على طرق بريطانيا عام 2026

12/28/2023 2:29:02 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

لندن 28 كانون الأول (بترا)- قال وزير النقل البريطاني، مارك هاربر، إن السيارات ذاتية القيادة يمكن أن تكون متاحة على بعض طرق المملكة المتحدة عام 2026.
وأضاف هاربر لبرنامج "توداي" على الهيئة الإذاعية الرابعة لشبكة "بي بي سي"، إن "هذه التكنولوجيا موجودة وتعمل، وما نفعله هو وضع التشريع المناسب ليكون لدى الناس ثقة كاملة بسلامة هذه التكنولوجيا"، مشيرا إلى إمكانية السفر في هذه السيارات خلال عام 2026.
--(بترا)
ر ش/م ف/اح
28/12/2023 17:00:00

MENAFN28122023000117011021ID1107666380

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