السيارات ذاتية القيادة على طرق بريطانيا عام 2026
التاريخ
12/28/2023 2:29:02 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
لندن 28 كانون الأول (بترا)- قال وزير النقل البريطاني، مارك هاربر، إن السيارات ذاتية القيادة يمكن أن تكون متاحة على بعض طرق المملكة المتحدة عام 2026.
وأضاف هاربر لبرنامج "توداي" على الهيئة الإذاعية الرابعة لشبكة "بي بي سي"، إن "هذه التكنولوجيا موجودة وتعمل، وما نفعله هو وضع التشريع المناسب ليكون لدى الناس ثقة كاملة بسلامة هذه التكنولوجيا"، مشيرا إلى إمكانية السفر في هذه السيارات خلال عام 2026.
--(بترا)
ر ش/م ف/اح
28/12/2023 17:00:00
MENAFN28122023000117011021ID1107666380
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