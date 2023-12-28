اختتام اعمال المؤتمر الاردني الدولي الاول للغة العربية في عصر الذكاء الاصطناعي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 28 كانون الاول (بترا)- اوصى المشاركون في المؤتمر الاردني الدولي الاول للغة العربية في عصر الذكاء الاصطناعي، بتشجيع المؤسسات التعليمية والجامعات على البحث والنشر في مجالات تطبيقات الذكاء الاصطناعي باللغة العربية.

ودعا هؤلاء في ختام اعمال المؤتمر اليوم الخميس بمجمع اللغة العربية في عمان الى تطوير الأدوات والبرمجيات التكنولوجية المستخدمة في معالجة اللغة العربية بواسطة تقنيات الذكاء الاصطناعي. وبما يساهم في تطوير حلول فعّالة لتحسين فهم واستخدام اللغة.

كما دعوا إلى تدريب المعلمين على استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتوظيفها في الغرفة الصفية لتحقيق الاستفادة القصوى منها في تعزيز عمليتي التعلم والتعليم، وضرورة نشر الوعي وتعميق فهم العاملين في مجال اللسانيات وعلوم اللغة العربية بمبادئ الذكاء التوليدي وتطبيقاته في مجال اللغة الطبيعية من خلال عقد المؤتمرات وورش العمل المتخصصة.

وأكوا ضرورة نهوض مجامع اللغة العربية بمهمة تحديد محاور البحوث والتطبيقات التي تخدم اللغة العربية في مجالات التحليل النحوي، والصرفي والدلالي المحوسب، والسعي الى ترسيخ مبادرة إنتاج النموذج التوليدي الشامل للغة العربية وعلومها، من خلال تكاتف خبرات الباحثين اللغويين والذي يعملون في مجال الحوسبة الذكية.

وأشاروا الى أهمية السعي لإنشاء المدوّنات المحوسبة للمعاجم العربية الشهيرة مثل: أساس البلاغة، لسان العرب، المحيط في اللغة، معجم تهذيب اللغة، وغيرها لجمع وتشكيل ذخيرة لغوية ثرية بمفردات الكلم العربية ومعانيها، وتتبّع التغير الطارئ على دلالة الألفاظ عبر العصور، والتي ستشكل النواة التي ترتكز إليها النماذج اللغوية الكبيرة للذكاء التوليدي، وإنشاء تحالفات علمية بين أئمة علوم اللغة والخبراء العاملين في الذكاء الاصطناعي وتجسير العلاقة من خلال مشاريع قصيرة الأمد وأخرى طويلة الأمد ترسّخ العلاقة بين الطرفين وتوحّد رؤاهم وتوجهاتهم المستقبلية.

وأوصوا بضرورة الاستثمار في البحث العلمي والتطوير المستمر لاستخدامات الذكاء الاصطناعي في تحسين وتطوير اللغة العربية وتحسين الأدوات والتقنيات الحالية وتطويرها بشكل مستمر لتلبية الاحتياجات المتغيرة والتحديات اللغوية المستمرة. هذه التوصية تشير إلى أهمية استمرار البحث والتطوير لتطوير الأدوات والتقنيات الحالية وتحسينها بشكل مستمر لتحقيق الأداء اللغوي الممتاز وتعزيز فهم اللغة واستخدامها بشكل أفضل.

وكان اليوم الثاني والختامي للمؤتمر اشتمل على جلستين، الاولى ترأسها المهندس مأمون حطاب وشارك فيها الدكتور محمد عطير من كلية الخوارزمي بورقة عمل حملت عنوان "الذكاء الاصطناعي في تطوير تطبيقات اللغة العربية : تحديات وحلول".

وبين عطير في ورقته البحثية انها تهدف الى تقديم مراجعة شاملة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال اللغة العربية، مع التركيز على التحديات التي تواجه هذه التطبيقات والحلول المقترحة لها، لافتا إلى ضرورة تطوير تطبيقات اللغة العربية التي تستفيد من تقنيات الذكاء الاصطناعي، وأهمية الذكاء الاصطناعي في تطوير تطبيقات اللغة العربية.

واستعرض عددا من التحديات التي تواجه تطبيقات اللغة العربية ومنها محدودية البيانات المتاحة للتدريب والتعلم، وتنوع القواعد النحوية والصرفية للغة العربية، وصعوبة فهم النصوص العربية المكتوبة بخط اليد.

وفي ذات الجلسة شارك الدكتور انس الهناندة من جامعة عمان العربية بورقة بحثية بعنوان "اللغة العربية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي: الفرص والتحديات وآفاق المستقبل"، سلط فيها الضوء على العلاقة بين تطبيقات الذكاء الاصطناعي واللغة العربية، والفرص الهائلة التي يوفرها الذكاء الاصطناعي في تعلم اللغة العربية وخدمتها من حيث استخدامات نماذج الذكاء الاصطناعي الحديثة التي تهدف إلى فهم المحتوى وتدقيقه، و الانجازات العربية الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي التي تساعد على سد الفجوة بين اللغة العربية والتكنولوجيا الحديثة مع عرضٍ للآفاق المستقبلية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي واللغة العربية، وعرض للأبحاث التي نشرت في هذا المجال للتعرف على واقع استخدام هذه التطبيقات ومدى نجاعتها في خدمة اللغة العربية.

وعبر تطبيق التواصل عن بعد (الزووم) شارك الباحث المغربي الدكتور عمر مهديوي من جامعة مولاي اسماعيل في المغرب بورقة بحثية بعنوان "البعد اللساني الهندسي في حوسبة اللغة العربية في ضوء الذكاء الاصطناعي" شاركه فيها الدكتور محمد ابو شقير من جامعة جرش الاهلية.

وبين مهديوي في تقديمه للورقة المشتركة أنها تهدف إلى الوقوف عند العلاقة بين اللساني والمهندس من أجل بناء تطبيقات ذكية للغة العربية، مشيرا الى حدود التقاطع بين اللساني والمهندس في المعالجة الهندسية للغة العربية.

وواصلت الجلسة الاولى عبر تطبيق (الزووم) مع الدكتور مجدي صوالحة من الجامعة الاردنية وكلية الهندسة من جامعة العين في أبوظبي، بورقة بعنوان " التحليل الصرفي لنصوص اللغة العربية في عصر الذكاء الاصطناعي: القواعد والمعايير والموارد اللغوية والتقنيات الحديثة".

وبين صوالحة في ورقته أهمية القواعد اللغوية التي يحتاجها المحلل الصرفي لإنتاج تحليل دقيق للنصوص والمعايير التي يجب اتباعها في المدخل، والتحليل، والنتائج، مستعرضا أهم هذه المعايير، ومجموعات العناوين الصرفية والنحوية لترميز نوع الكلمة وخصائصها الصرفية في رمز يسَهُل استخدامه في البرامج الحاسوبية، كما يسهل تطبيقه في انتاج ذخائر لغوية محلله.

وفي ورقة بحثية مشتركة لكل من الدكتور رعد محمد الخطيب من جامعة اليرموك والدكتور محمد أبو شقير من جامعة جرش والدكتور عمر مهديوي من جامعة مولاي اسماعيل في المغرب بعنوان "مجذع لغوي عربي خفيف ذكي مبني على خوارزميات اللغات الطبيعية والذكاء الاصطناعي"، استعرض الدكتور الخطيب خلال تقديمه الورقة خوارزميات الذكاء الاصطناعي وقواعد البيانات المستخدمة بالتقييم واشتقاق الافعالالعربية والتنائج والمقرانات.

وفي الجلسة الثانية التي ترأسها الدكتور همام غصيب قدم عضو المجمع الدكتور عبدالمجيد نصير ورقة بعنوان "خواطر حول تطبيق الذكاء الاصطناعي في الاردن، في الاخلاقيات والتعليم".

وفي مشاركته عبر تقنية (الزووم) بذات الجلسة بين الدكتور ياسر محمد الطرشاني من جامعة المدينة في ماليزيا بورقته البحثية التي حملت عنوان "التحديات الاخلاقية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي ووسائل علاجها لخدمة العربية" ركز على توضيح التحديات الأخلاقية في تطبيقات الذكاء الاصطناعي في اللغة العربية.

وقال، إن الورقة تهدف إلى بيان التحديات الأخلاقية المتعلقة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي في خدمة اللغة العربية، واقتراح استراتيجيات ووسائل عملية للمحافظة على الأخلاق الإسلامية عند استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في خدمة اللغة العربية، موضحا دور مقاصد الشريعة في مواجهة هذه التحديات.

واستعرض أبرز التحديات الاخلاقية التي ظهرت في الفترة الأخيرة في استخدام الذكاء الاصطناعي في اللغة العربية، ومنها: ما يتعلق بحماية البيانات والخصوصية وكذلك التحيز في الخوارزميات وعدم العدالة والإنصاف وضعف الشفافية.

وكان آخر المشاركين الدكتور جلال الكايد من جامعة عمان العربية بورقة بحثية بعنوان "ضوابط وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي في ترجمة العقود القانونية باللغة العربية".

وبين الكايد الطبيعة القانونية لانظمة الذكاء الاصطناعي ومفهومها والاساس التشريعي لهذه الانظمة، مستعرضا التطور التشريعي لانظمة الذكاء الاصطناعي والضوابط والاخلاقيات الناظمة لها.

--(بترا)

م ت/م ق/ اح

28/12/2023 16:57:52