غرفة صناعة الاردن و الاستهلاكية العسكرية تبحثان التعاون

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 28 كانون الأول (بترا)- قال مدير المؤسسة الاستهلاكية العسكرية العقيد محمد الحديد إن المؤسسة بدأت بتطوير خدماتها المقدمة للمواطنين، من خلال إصدار بطاقة تمنح حامليها خصما خاصا يصل إلى 10 بالمئة من إجمالي قيمة الفاتورة، كما أصدرت بطاقة خاصة بمشتركي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تمنح حامليها خصما يصل إلى 5 بالمئة من قيمة فواتيرهم في أسواق المؤسسة.
وأكد العقيد الحديد خلال لقائه رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، حرص المؤسسة على دعم الصناعات الوطنية، في ظل الجودة العالية التي تتمتع بها والتزامها بالمواصفات والمقاييس المطلوبة، ايمانا من القوات المسلحة الأردنية بأن دعم الصناعة الوطنية هو دعم للوطن، مبينا أن الصناعات الوطنية تلقى رواجا كبيرا وتحتل منتجاتها حيزا كبيرا في أسواق المؤسسة التي تشغل قرابة 6 آلاف موظف وموظفة.
وبحث الطرفان، آليات حل المعيقات التي تواجه دخول بعض المنتجات الأردنية إلى أسواق المؤسسة، مؤكدين حرص المؤسسة على توفير احتياجات المواطنين من السلع بأسعار منافسة وجودة عالية.
من جهته اكد الجغبير دور المؤسسة الاستهلاكية العسكرية في استيعاب المنتجات الوطنية من خلال فروعها المنتشرة في جميع محافظات المملكة، والإقبال الكبير الذي تشهده أسواقها من جميع المواطنين، مشيرا الى وجود 102 سوق للمؤسسة في مختلف المحافظات.
--(بترا)
ع ن/ ف م/اح
28/12/2023 16:34:08
MENAFN28122023000117011021ID1107666378
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