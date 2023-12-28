غرفة صناعة الاردن و الاستهلاكية العسكرية تبحثان التعاون

MENAFN - Jordan News Agency)



عمان 28 كانون الأول (بترا)- قال مدير المؤسسة الاستهلاكية العسكرية العقيد محمد الحديد إن المؤسسة بدأت بتطوير خدماتها المقدمة للمواطنين، من خلال إصدار بطاقة تمنح حامليها خصما خاصا يصل إلى 10 بالمئة من إجمالي قيمة الفاتورة، كما أصدرت بطاقة خاصة بمشتركي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تمنح حامليها خصما يصل إلى 5 بالمئة من قيمة فواتيرهم في أسواق المؤسسة.

وأكد العقيد الحديد خلال لقائه رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، حرص المؤسسة على دعم الصناعات الوطنية، في ظل الجودة العالية التي تتمتع بها والتزامها بالمواصفات والمقاييس المطلوبة، ايمانا من القوات المسلحة الأردنية بأن دعم الصناعة الوطنية هو دعم للوطن، مبينا أن الصناعات الوطنية تلقى رواجا كبيرا وتحتل منتجاتها حيزا كبيرا في أسواق المؤسسة التي تشغل قرابة 6 آلاف موظف وموظفة.

وبحث الطرفان، آليات حل المعيقات التي تواجه دخول بعض المنتجات الأردنية إلى أسواق المؤسسة، مؤكدين حرص المؤسسة على توفير احتياجات المواطنين من السلع بأسعار منافسة وجودة عالية.

من جهته اكد الجغبير دور المؤسسة الاستهلاكية العسكرية في استيعاب المنتجات الوطنية من خلال فروعها المنتشرة في جميع محافظات المملكة، والإقبال الكبير الذي تشهده أسواقها من جميع المواطنين، مشيرا الى وجود 102 سوق للمؤسسة في مختلف المحافظات.

--(بترا)

ع ن/ ف م/اح

28/12/2023 16:34:08