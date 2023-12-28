تقديرات منظمة عسكرية إسرائيلية: جرحى الحرب بغزة 20 ألفا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 28 كانون الأول (بترا)- كشفت منظمة المحاربين القدامى الإسرائيلية، أن عدد جرحى الجيش نتيجة الحرب في قطاع غزة، قد يصل إلى 20 ألفا "إذا أدرجنا مصابي اضطراب ما بعد الصدمة".

وبحسب وكالة "اسوشيتدبرس"، قال رئيس المنظمة إيدان كليمان اليوم الخميس: "لم يسبق لي أن رأيت نطاقا للقتال مثل هذا النطاق وبكثافة مثل هذه الكثافة. يجب علينا إعادة تأهيل هؤلاء الجنود".

وأشار كليمان، الذي أصيب في قطاع غزة أوائل تسعينيات القرن الماضي، إلى أن "السلطات الإسرائيلية لا تدرك خطورة الوضع"، لافتا إلى أنه ستكون هناك احتياجات هائلة لكادر جديد من الجنود الجرحى.

وقال، إن منظمته التي ترعى أكثر من 50 ألف جندي أصيبوا في الحرب الحالية وحروب سابقة، تضاعف قوتها العاملة 3 مرات، وتستعين بمعالجين وموظفين لمساعدة المحاربين الجرحى للتغلب على البيروقراطية، وتحديث مراكز إعادة التأهيل".

وأضاف، إن عدد الجرحى في الحرب الحالية من المرجح أن يصل إلى نحو 20 ألفا بمجرد إدراج أولئك الذين سيتم تشخيص إصابتهم بـ "اضطراب ما بعد الصدمة"، لافتا إلى أنه "في حال لم يتلق الجنود الجرحى الرعاية العقلية والجسدية التي يحتاجون إليها، ومن بينها تسهيل وصولهم إلى منازلهم أو سياراتهم، فقد يؤدي ذلك الى إعاقة إعادة تأهيلهم أو حتى منع عودتهم إلى العمل".

--(بترا)

رصد/ م ح/م ف/اح

28/12/2023 16:10:29