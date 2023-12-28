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تخريج 433 حافظة للقرآن في إربد

12/28/2023 2:28:58 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

إربد 28 كانون الأول (بترا)- احتفل مركز الحاجة نفل القرآني التابع لجمعية المحافظة على القرآن الكريم/ إربد، اليوم الخميس، بتخريج 433 من طالبات الدورات القرآنية التي عقدت هذا العام.
وقالت مديرة المركز نهاد حبوش، إن حفظ القرآن الكريم له أهمية كبيرة في حياة المسلمين والأمة الإسلامية بشكل عام، ويعد حفظه من أعظم الأعمال الصالحة التي يمكن للمسلم أن يقوم بها، وينال أجرا عظيما، مؤكدة أن حفظ القرآن الكريم يمنح المسلم سكينة داخلية وسعادة روحية.
وقالت إحدى معلمات المركز ناديا العمري، إن القرآن الكريم هو أساس الشريعة الإسلامية والمصدر الرئيسي للتوجيه في العبادة والأخلاق والقوانين.
--(بترا)
س ع/ف م/رق
28/12/2023 16:01:07

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