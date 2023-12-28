تخريج 433 حافظة للقرآن في إربد

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 28 كانون الأول (بترا)- احتفل مركز الحاجة نفل القرآني التابع لجمعية المحافظة على القرآن الكريم/ إربد، اليوم الخميس، بتخريج 433 من طالبات الدورات القرآنية التي عقدت هذا العام.
وقالت مديرة المركز نهاد حبوش، إن حفظ القرآن الكريم له أهمية كبيرة في حياة المسلمين والأمة الإسلامية بشكل عام، ويعد حفظه من أعظم الأعمال الصالحة التي يمكن للمسلم أن يقوم بها، وينال أجرا عظيما، مؤكدة أن حفظ القرآن الكريم يمنح المسلم سكينة داخلية وسعادة روحية.
وقالت إحدى معلمات المركز ناديا العمري، إن القرآن الكريم هو أساس الشريعة الإسلامية والمصدر الرئيسي للتوجيه في العبادة والأخلاق والقوانين.
--(بترا)
س ع/ف م/رق
28/12/2023 16:01:07
MENAFN28122023000117011021ID1107666376
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