الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بوقف القتل في الضفة الغربية

MENAFN - Jordan News Agency)



عمان 28 كانون الأول (بترا)- طالبت الأمم المتحدة إسرائيل اليوم الخميس إٍسرائيل، بـ "وضع حد لعمليات القتل وعنف المستوطنين بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة"، منددة بـ "التدهور المتسارع" في وضع حقوق الإنسان في الضفة منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.

وبحسب الموقع الرسمي للمنظمة، دعا تقرير صادر عنها إلى "وضع حد فوري لاستخدام الأسلحة وأساليب وتكتيكات الوسائل العسكرية خلال عمليات إنفاذ القانون، ووضع حد للاحتجاز التعسفي الجماعي وإساءة معاملة الفلسطينيين ورفع القيود التمييزية المفروضة على حرية التنقل".

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، في بيان، إن "استخدام التكتيكات العسكرية والأسلحة في سياقات إنفاذ القانون، واستخدام القوة غير الضرورية أو غير المتناسبة، وفرض قيود واسعة على الحركة هي أمور مقلقة للغاية". وأضاف، إن "شدة العنف والقمع أمر لم نشهده منذ سنوات".

وتناول التقرير وضع حقوق الإنسان في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية منذ السابع من تشرين الاول.

وأفاد التقرير الأممي الذي تناول بصورة مفصلة الفترة الممتدة بين 7 تشرين الاول و20 تشرين الثاني، بـ "زيادة حادة في الغارات الجوية وعمليات التوغل التي تقوم بها ناقلات الجنود المدرعة والجرافات في مخيمات اللاجئين وغيرها من المناطق المكتظة بالسكان في الضفة الغربية"، ما تسبب بـ "سقوط قتلى وجرحى وإلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية والمنشآت المدنية".

وقال تورك، "أدعو الإسرائيليين إلى اتخاذ خطوات فعالة واضحة وفورية لوضع حد لعنف المستوطنين ضد السكان الفلسطينيين، والتحقيق في جميع حوادث العنف التي يرتكبها المستوطنون وقوات الأمن الإسرائيلية، وضمان الحماية الفعالة للمجتمعات الفلسطينية من أي شكل من أشكال الترحيل القسري، وضمان قدرة المجتمعات الرعوية التي شردت بسبب الهجمات المتكررة من قبل المستوطنين المسلحين على العودة إلى أراضيها".

وتحقق مكتب المفوض السامي من مقتل 300 فلسطيني بينهم 77 طفلاً في الضفة والقدس الشرقية منذ بدء الحرب في غزة. وذكر التقرير أن من أصل هذه الحصيلة "قتلت القوات الإسرائيلية ما لا يقل عن 291 فلسطينياً، وقتل المستوطنون ثمانية، بينما قتل فلسطيني واحد إما على يد القوات الإسرائيلية أو المستوطنين".

وأشار إلى أنه منذ بداية العام وحتى السابع من تشرين الاول، قتل 200 فلسطيني في الضفة الغربية، وهي أعلى حصيلة منذ بدء الأمم المتحدة تدوين هذه السجلات في 2005.

--(بترا)

رصد/ م ح/ ف م/اح

28/12/2023 15:19:27