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41.9 دينار سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية

12/28/2023 2:28:35 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 28 كانون الأول (بترا)- بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية اليوم الخميس، عند 41.90 دينار لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 40.20 لجهة البيع.
وبحسب النشرة التي أصدرتها النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، 49.10 و 37.40 دينار على التوالي.
وبلغ سعر المعدن الأصفر بالسوق العالمية، حتى عصر اليوم عند 2075 دولارا للأونصة الواحدة.
--(بترا)
س ص/ ف ج
28/12/2023 15:06:02

MENAFN28122023000117011021ID1107666371

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