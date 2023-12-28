نهر الأردن تمكن 157 مستفيداً ضمن مشروع تعزيز مهارات دخول سوق العمل

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 28 كانون الأول (بترا)- مكنت مؤسسة نهر الأردن 157 مستفيدا ومستفيدة ضمن مشروع "تعزيز قدرات اللاجئين السوريين للاعتماد على الذات وتحسين سبل العيش والاندماج المالي" المنفذ بالشراكة مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

وقالت المؤسسة في بيان اليوم الخميس، إنها كرمت المستفيدين من المشروع بعد إتمامهم مجموعة من التدريبات التقنية قدمها 36 مزودا للخدمة من شركاء المؤسسة الاستراتيجيين، تضمنت مسارات تقنية في التسويق الرقمي، وتصميم المواقع الإلكترونية، والإنتاج الصوتي، وخراطة المعادن، ومهارات الترجمة لمستفيدي محور المشاريع الميكروية، بالإضافة إلى تدريبات خاصة في مجال صيانة سيارات الكهرباء والهايبرد، ومهارات العناية الشخصية والتجميل استهدفت مستفيدي محور التشبيك الوظيفي.

وأضافت أن المشروع يضمن للمستفيدين الحصول على منحة مالية لإنشاء مشروعهم الخاص ضمن مجالات محددة ترتبط بالتدريبات، كما سيتم توظيف عدد آخر منهم في شركات خاصة في إطار الشراكة والاتفاقيات التي تبرهما المؤسسة مع القطاع الخاص بهدف تشغيل المستفيدين من المشاريع التي تنفذها.

وقالت المؤسسة إنه جرى تنظيم حفل تكريمي على هامش المشروع للشركاء من مزودي الخدمات، تقديرا لجهودهم في تمكين الأشخاص والعائلات المستفيدة من المشروع، وهم أكاديمية فولت للتدريب، كلية لومينوس الجامعية التقنية، أكاديمية لومينوس لافال لفن وعروض التجميل، ونقابة المهندسين، ومنظمة دوت الأردن.

ويستهدف المشروع بمجمله نحو 660 أسرة من الأردنيين واللاجئين السوريين في سبع محافظات، عمان، اربد، وعجلون، المفرق، الطفيلة، معان، والعقبة، لتحسين مستوى دخل الأسر المستهدفة عبر تزويدهم بدورات تدريبية تمكنهم من تطوير قدراتهم المهنية والريادية، بالإضافة إلى توفير خدمات إرشاد وتوجيه، ومتابعة المستفيدين في جميع مراحل المشروع.

--(بترا)

رخ/ ف م/ ف ج

28/12/2023 15:03:50

