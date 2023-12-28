نهر الأردن تمكن 157 مستفيداً ضمن مشروع تعزيز مهارات دخول سوق العمل

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 28 كانون الأول (بترا)- مكنت مؤسسة نهر الأردن 157 مستفيدا ومستفيدة ضمن مشروع "تعزيز قدرات اللاجئين السوريين للاعتماد على الذات وتحسين سبل العيش والاندماج المالي" المنفذ بالشراكة مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
وقالت المؤسسة في بيان اليوم الخميس، إنها كرمت المستفيدين من المشروع بعد إتمامهم مجموعة من التدريبات التقنية قدمها 36 مزودا للخدمة من شركاء المؤسسة الاستراتيجيين، تضمنت مسارات تقنية في التسويق الرقمي، وتصميم المواقع الإلكترونية، والإنتاج الصوتي، وخراطة المعادن، ومهارات الترجمة لمستفيدي محور المشاريع الميكروية، بالإضافة إلى تدريبات خاصة في مجال صيانة سيارات الكهرباء والهايبرد، ومهارات العناية الشخصية والتجميل استهدفت مستفيدي محور التشبيك الوظيفي.
وأضافت أن المشروع يضمن للمستفيدين الحصول على منحة مالية لإنشاء مشروعهم الخاص ضمن مجالات محددة ترتبط بالتدريبات، كما سيتم توظيف عدد آخر منهم في شركات خاصة في إطار الشراكة والاتفاقيات التي تبرهما المؤسسة مع القطاع الخاص بهدف تشغيل المستفيدين من المشاريع التي تنفذها.
وقالت المؤسسة إنه جرى تنظيم حفل تكريمي على هامش المشروع للشركاء من مزودي الخدمات، تقديرا لجهودهم في تمكين الأشخاص والعائلات المستفيدة من المشروع، وهم أكاديمية فولت للتدريب، كلية لومينوس الجامعية التقنية، أكاديمية لومينوس لافال لفن وعروض التجميل، ونقابة المهندسين، ومنظمة دوت الأردن.
ويستهدف المشروع بمجمله نحو 660 أسرة من الأردنيين واللاجئين السوريين في سبع محافظات، عمان، اربد، وعجلون، المفرق، الطفيلة، معان، والعقبة، لتحسين مستوى دخل الأسر المستهدفة عبر تزويدهم بدورات تدريبية تمكنهم من تطوير قدراتهم المهنية والريادية، بالإضافة إلى توفير خدمات إرشاد وتوجيه، ومتابعة المستفيدين في جميع مراحل المشروع.
--(بترا)
رخ/ ف م/ ف ج
28/12/2023 15:03:50
MENAFN28122023000117011021ID1107666370
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