افتتاح كلية طب الأسنان بجامعة عمان الأهلية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
البلقاء 28 كانون الأول (بترا) وجدي النعيمات- افتتح وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة اليوم الخميس، كلية طب الأسنان في جامعة عمان الأهلية.
وقال رئيس الجامعة الدكتور ساري حمدان، إن افتتاح كلية طب الاسنان رسميا يأتي ضمن سياسة التوسع في جذب الطلبة خاصة العرب للدراسة في الأردن، مشيرا الى أن الكلية ستصبح مركزاً علمياً وبحثياً متميزاً في المملكة.
من جهته، قال نائب رئيس الجامعة لشؤون العلاقات الدولية والجودة الدكتور انس السعود، إن كلية طب الأسنان تأسست تماشياً مع توجهات إدارة الجامعة وتحقيقاً لرؤيتها بأن تكون جامعة ذكية عالمية وذات بيئة معرفية مستدامة وداعمة للابتكار.
وأشار إلى أن الكلية تضم قسمين رئيسين هما علوم طب الأسنان الأساسية ويعنى بالعملية الأكاديمية والتعليمية خلال المرحلة ما قبل السريرية بما في ذلك العلوم الطبية الحيوية الأساسية وعلوم طب الأسنان الأساسية، وقسم علوم طب الأسنان السريرية ويعنى بالعملية الأكاديمية والتدريبية في تخصصات طب الأسنان خلال السنوات السريرية.
ولفت إلى أن المبنى الرئيسي للكلية يضم 8 قاعات تدريسية حديثة ومدرج يتسع 300 شخص، و4 قاعات للمؤتمرات متعددة الاستخدام، ومختبرا تعليميا متخصصا لجميع تخصصات طب الأسنان والعلوم الطبية الأساسية، ومركز بحوث أمراض الفم والأسنان وهو أول مركز بحثي متخصص بأمراض الفم والبحوث ذات الصلة في الأردن والمنطقة العربية.
و حضر حفل الافتتاح رئيس هيئة المديرين الدكتور ماهر الحوراني ورئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات، ومساعد رئيس هيئة المديرين عمر الحوراني، ومحافظ البلقاء الدكتور فراس ابو قاعود، ورئيس بلدية السلط المهندس محمد الحياري، ورئيس بلدية عين الباشا جمال الواكد الفاعوري.
--(بترا)
ون/م ف/اح
28/12/2023 14:52:21
MENAFN28122023000117011021ID1107666369
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