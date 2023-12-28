افتتاح كلية طب الأسنان بجامعة عمان الأهلية

MENAFN - Jordan News Agency)

البلقاء 28 كانون الأول (بترا) وجدي النعيمات- افتتح وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة اليوم الخميس، كلية طب الأسنان في جامعة عمان الأهلية.

وقال رئيس الجامعة الدكتور ساري حمدان، إن افتتاح كلية طب الاسنان رسميا يأتي ضمن سياسة التوسع في جذب الطلبة خاصة العرب للدراسة في الأردن، مشيرا الى أن الكلية ستصبح مركزاً علمياً وبحثياً متميزاً في المملكة.

من جهته، قال نائب رئيس الجامعة لشؤون العلاقات الدولية والجودة الدكتور انس السعود، إن كلية طب الأسنان تأسست تماشياً مع توجهات إدارة الجامعة وتحقيقاً لرؤيتها بأن تكون جامعة ذكية عالمية وذات بيئة معرفية مستدامة وداعمة للابتكار.

وأشار إلى أن الكلية تضم قسمين رئيسين هما علوم طب الأسنان الأساسية ويعنى بالعملية الأكاديمية والتعليمية خلال المرحلة ما قبل السريرية بما في ذلك العلوم الطبية الحيوية الأساسية وعلوم طب الأسنان الأساسية، وقسم علوم طب الأسنان السريرية ويعنى بالعملية الأكاديمية والتدريبية في تخصصات طب الأسنان خلال السنوات السريرية.

ولفت إلى أن المبنى الرئيسي للكلية يضم 8 قاعات تدريسية حديثة ومدرج يتسع 300 شخص، و4 قاعات للمؤتمرات متعددة الاستخدام، ومختبرا تعليميا متخصصا لجميع تخصصات طب الأسنان والعلوم الطبية الأساسية، ومركز بحوث أمراض الفم والأسنان وهو أول مركز بحثي متخصص بأمراض الفم والبحوث ذات الصلة في الأردن والمنطقة العربية.

و حضر حفل الافتتاح رئيس هيئة المديرين الدكتور ماهر الحوراني ورئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات، ومساعد رئيس هيئة المديرين عمر الحوراني، ومحافظ البلقاء الدكتور فراس ابو قاعود، ورئيس بلدية السلط المهندس محمد الحياري، ورئيس بلدية عين الباشا جمال الواكد الفاعوري.

--(بترا)

ون/م ف/اح

28/12/2023 14:52:21