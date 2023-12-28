2777 طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 28 كانون الأول (بترا)- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى اليوم الخميس، 2777 طنا، منها 1783طن خضار، و755طن فواكه، و239طن ورقيات.
وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف الواردة إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10و 20 قرشا، البصل الناشف 25- 45، البطاطا 25- 40، البندورة 10- 20، الجزر 40 - 55، الخيار 40 - 60، الزهرة 15- 25، الليمون 35 - 50، والموز البلدي بين 50 - 75قرشا.
--(بترا)
رح/م ف/اح
28/12/2023 14:40:29
MENAFN28122023000117011021ID1107666368
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