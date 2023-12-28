2777 طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 28 كانون الأول (بترا)- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى اليوم الخميس، 2777 طنا، منها 1783طن خضار، و755طن فواكه، و239طن ورقيات.

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف الواردة إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10و 20 قرشا، البصل الناشف 25- 45، البطاطا 25- 40، البندورة 10- 20، الجزر 40 - 55، الخيار 40 - 60، الزهرة 15- 25، الليمون 35 - 50، والموز البلدي بين 50 - 75قرشا.

--(بترا)

رح/م ف/اح

28/12/2023 14:40:29