ندوة بإربد تعاين دور الفن بدعم الصمود الفلسطيني

MENAFN - Jordan News Agency)

اربد 28 كانون الاول (بترا)- نطمت اللجنة الثقافية بنقابة المهندسين في اربد امس ندوة حول دور الفن بدعم الصمود الفلسطيني تحدث فيها كل من الممثلة جولييت عواد والكاتب المسرحي حسن ناجي والفنان كمال خليل.

واكد المتحدثون ان الدراما الاردنية والفنون المسرحية والاغنية الوطنية ادت عبر الزمن ادوارا مهمة في دعم قضايا الامة والتعبير عن نبض وضمير الشارع العربي ازاء مختلف القضايا وشكلت جانبا مهما في دعم صمود الشعب الفلسطيني عبر اكثر من عمل فني.

واستعرضت عواد جانبا من الادوار التي ادتها في عدد من المسلسلات التي عاينت القضية الفلسطينية وانتهاكات وممارسات الاحتلال وسلطت الضوء على اهمية الوحدة في مقاومة المحتل.

من جهته اشار ناجي الى العديد من النصوص المسرحية والغنائية الاردنية التي تعايشت مع القضية الفلسطينية عبر مراحلها انطلاقا من التصاق الاردن بالقضية الفلسطينية كقضية مركزية ومحورية.

ولفت خليل الى الاغنية الحماسية التي جسدت معاناة الشعب الفلسطيني ومقاومته للاحتلال وتركيزها على قيم ومعاني الصمود والثبات على الارض والتمسك بالحق والشرعية.

ودعا هؤلاء الفنانون الى التركيز في هذه المرحلة الحساسة والخطيرة التي تمر بها القضية الفلسطينية ومستقبل المنطقة على تقديم محتوى فني يحاكي الواقع والتطلعات ويبعث الامل ويعزز الصمود ويشكل الوعي بالاخطار المحدقة وكيفية التعامل معها.

--(بترا)

م ق/م ف/اح

28/12/2023 14:25:30