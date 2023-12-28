الإقراض الزراعي تجري تعديلات على أسسها

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 28 كانون الأول (بترا)- أقر مجلس إدارة مؤسسة الإقراض الزراعي، في جلسة عقدها اليوم الخميس، برئاسة وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، إجراء تعديلات على أسس وقواعد الإقراض المعمول بها.

وبموجب التعديلات جرى خلال الجلسة التي حضرها مدير عام المؤسسة المهندس محمد الدوجان، وأعضاء المجلس من القطاعين العام والخاص، إلغاء نسبة الغرامة على الأقساط المستحقة غير المسددة البالغ نسبتها 3 بالمئة، للمساهمة في دعم الاستثمار بقطاع الزراعة من خلال تخفيض الأعباء المالية على المزارعين المقترضين.

كما أقر المجلس تخصيص 55 مليون دينار كخطة إقراضية للعام المقبل، موزعة على جميع مناطق المملكة، تستهدف تمويل مشاريع زراعية متنوعة تتمحور حول تطوير وتنمية القطاع بشقيه النباتي والحيواني، وتشجيع استخدام ممارسات زراعية حديثة تحتل أولوية في خطط تحفيز النمو في القطاع مع التركيز على المشاريع الريفية الموجهة للأسر الريفية، سيما تمكين المرأة والشباب.

كما وافق على إصدار نسخة جديدة من دليل التكاليف الزراعية كمرجعية علمية لواقع تكاليف الأعمال الزراعية المختلفة، بهدف نشر المعرفة للراغبين في الاستثمار بالقطاع الزراعي.

--(بترا)

رح/م ف/رق

28/12/2023 14:19:34