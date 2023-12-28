توقف خدمات الاستهلاكية المدنية السبت للجرد السنوي
التاريخ
12/28/2023 2:28:30 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 28 كانون الأول (بترا)- أعلنت المؤسسة الاستهلاكية المدنية، عن توقف تقديم خدماتها للمواطنين في أسواقها كافة، السبت المقبل، للبدء بعملية الجرد السنوي.
وقال مدير عام المؤسسة سلمان القضاة، في بيان اليوم الخميس، إن عملية جرد الأسواق ستبدأ من صباح السبت المقبل على أن يتم إعادة فتح الأسواق أمام المواطنين وتقديم الخدمة لهم صباح يوم الاثنين 1/1/2024.
--(بترا)
ن ش/رق
28/12/2023 14:15:41
MENAFN28122023000117011021ID1107666365
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