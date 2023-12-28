توقف خدمات الاستهلاكية المدنية السبت للجرد السنوي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 28 كانون الأول (بترا)- أعلنت المؤسسة الاستهلاكية المدنية، عن توقف تقديم خدماتها للمواطنين في أسواقها كافة، السبت المقبل، للبدء بعملية الجرد السنوي.

وقال مدير عام المؤسسة سلمان القضاة، في بيان اليوم الخميس، إن عملية جرد الأسواق ستبدأ من صباح السبت المقبل على أن يتم إعادة فتح الأسواق أمام المواطنين وتقديم الخدمة لهم صباح يوم الاثنين 1/1/2024.

--(بترا)

ن ش/رق

28/12/2023 14:15:41