رئيس النواب: بدون دولة فلسطينية مستقلة لن تنعم المنطقة بالأمن والاستقرار

MENAFN - Jordan News Agency)



عمان 28 كانون الأول (بترا) محمود خطاطبة- قال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، إن المنطقة لن تنعم بالأمن والاستقرار دون حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية، يلبي مطالب الأشقاء بإقامة دولتهم المستقلة، وأن يعيشوا كغيرهم من شعوب العالم بأمن واستقرار.

وبحسب بيان لمجلس النواب اليوم الخميس اكد الصفدي خلال مشاركته بأعمال جلسة للبرلمان العربي خاصة بفلسطين بعنوان "نصرة فلسطين وغزة" عقدت في جامعة الدول العربية، "إن الأردن بقي بقيادته وجيشه وشعبه وبرلمانه وحكومته، ومختلف مؤسساته في خندق الدفاع عن غزة، حاملين لواء الدفاع عن الحقوق التاريخية والمشروعة للشعب الفلسطيني رغم تعاظم التحديات وتزايد الضغوطات"، مشيرا الى أن الاردن وهو على جبهة الدفاع عن فلسطين، يخوض حرباً مع عصابات وميليشيات تهريب السلاح والمخدرات على حدوده الأخرى.

وأشار إلى أن جلالة الملك عبدالله الثاني ومنذ اليوم الأول للعدوان الغاشم، كان يتحدث بصوت الحق، ويقدم للعالم سردية حقيقية أسهمت في التأثير بالرأي العام الدولي، والذي كان منساقاً وراء رواية المحتل الكاذبة، مثلما قدمت جلالة الملكة رانيا العبد الله مضامين مهمة في جلاء الصورة للعالم، بعد أن كان الجاني يصور نفسه على أنه الضحية، فيما كان سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، يشرف على تجهيز مستشفى ميداني ثانٍ بقطاع غزة، ويقوم أيضاً وسمو الأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني مع صقور سلاح الجو الملكي الأردني بعمليات إنزال جوي محملةً بالإغاثات العاجلة للأشقاء، ليكون الأردن على عهده مع أمته ثابت الموقف، حيث يسطر نشامى المستشفى الميداني في جيشنا العربي أروع صور الفداء، باستمرارهم على تقديم الخدمة والرعاية رغم القصف والدمار.

وأكد الصفدي أن أي سيناريو أو تفكير بإعادة احتلال أجزاء من غزة أو إقامة مناطق عازلة فيها أو تهجير أهلها أمر مرفوض، ولذلك علينا اليوم واجب الموقف الموحد برفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم، وحماية وحدة الأرض والشعب الفلسطيني، فلا مجال للفصل اليوم بين ما يجري في غزة، وما يُحاك للضفة الغربية إذا استحكم الاحتلال منفذاً مخططاته اليمينية المتطرفة، مشدداً على أن غزة علمت العالم أجمع، أن صفحات البطولة لا تطوى، وأن الأرض تحارب مع أهلها، وأن هوية الفلسطيني ستبقى عنواناً للفداء والصبر والبطولة.

وقال، "على أبواب العام الجديد، نقترب من انتهاء الشهر الثالث على أكبر مجزرة بشرية عرفناها بعد حروب القرن الماضي، فغزة تشهد حرب إبادة بكل المعاني، ومن لم يمت تحت القصف والنيران، مهدد بالموت بسبب الجوع وانتشار الأوبئة، وانعدام سبل إدامة الحياة من حاجات أساسية، فيما تقف أقطار أمتنا على مقصلة القهر، وهي ترى آلة البطش الصهيونية تزيد في جسد الأمة جراحاً".

وأشار الى أننا "نستيقظ كل يوم على كارثة إنسانية بأبشع صورها، حيث ظواهر القتل بالجملة، وعداد الشهادة مفتوح في المقابر الجماعية لدفن أخوة من الشيوخ والنساء والأطفال، لا ذنب لهم سوى أن الاحتلال قرر تنفيذ عقاب جماعي بحقهم وكأنه ينتقم لنفسه بأثر رجعي من مظلومية كاذبة ظل يرددها حتى صدقها حلفاؤه الذين انحازوا للباطل دون أن يرف لهم جفن على شلال الدم العربي في غزة".

وشدد الصفدي خلال الجلسة بحضور نائب رئيس البرلمان العربي النائب خليل عطية، والنائب علي الخلايلة، والعين إحسان بركات، ورئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، على أن الأمة بأكملها مدينة لأهل غزة ولشعب فلسطين في حمايتهم لأرضهم ومقاومتهم للمحتل الغاشم، وإصرارهم على التمسك بحقهم مهما غلا الدم وازدحمت المؤامرات، معطلين بذلك عجلة الوهم الصهيونية التي تريد ابتلاع المزيد من أراضي الأمة.

--(بترا)

م خ/م ف/اح

28/12/2023 14:09:25