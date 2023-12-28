وزير الأشغال يستقبل السفير العُماني

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 28 كانون الأول (بترا)- استقبل وزير الأشغال العامة والإسكان، المهندس ماهر أبو السمن في مكتبه، اليوم الخميس، سفير سلطنة عُمان لدى المملكة الشيخ فهد بن عبد الرحمن بن أحمد العجيلي.
وعرض أبو السمن خلال اللقاء، لخطة عمل الوزارة ورؤيتها وإنجازاتها، مبديا استعداد الأردن الدائم لفتح آفاق التعاون مع الأشقاء في سلطنة عُمان، وفتح برامج التدريب وتبادل الخبرات وتعزيز التعاون في مجال الإنشاء والإسكان والمقاولات بين البلدين الشقيقين.
وأشاد أبو السمن، بعمق العلاقات التي تربط بين الأردن وعُمان، مثمنا جهود السفير العجيلي، التي تصب في مصلحة البلدين الشقيقين بما ينسجم مع تطلعات القيادتين الحكيمتين.
بدوره، أشاد السفير العُماني، بالمهندس والمقاول الأردني والتميز الذي يحظى به على المستوى المحلي والدولي، متطلعا إلى المزيد من التعاون والتنسيق بين البلدين في قطاع الإنشاء والإسكان والمقاولات.
--(بترا)
م ح/رق
28/12/2023 13:59:02
MENAFN28122023000117011021ID1107666363
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