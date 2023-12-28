وزير الأشغال يستقبل السفير العُماني

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 28 كانون الأول (بترا)- استقبل وزير الأشغال العامة والإسكان، المهندس ماهر أبو السمن في مكتبه، اليوم الخميس، سفير سلطنة عُمان لدى المملكة الشيخ فهد بن عبد الرحمن بن أحمد العجيلي.

وعرض أبو السمن خلال اللقاء، لخطة عمل الوزارة ورؤيتها وإنجازاتها، مبديا استعداد الأردن الدائم لفتح آفاق التعاون مع الأشقاء في سلطنة عُمان، وفتح برامج التدريب وتبادل الخبرات وتعزيز التعاون في مجال الإنشاء والإسكان والمقاولات بين البلدين الشقيقين.

وأشاد أبو السمن، بعمق العلاقات التي تربط بين الأردن وعُمان، مثمنا جهود السفير العجيلي، التي تصب في مصلحة البلدين الشقيقين بما ينسجم مع تطلعات القيادتين الحكيمتين.

بدوره، أشاد السفير العُماني، بالمهندس والمقاول الأردني والتميز الذي يحظى به على المستوى المحلي والدولي، متطلعا إلى المزيد من التعاون والتنسيق بين البلدين في قطاع الإنشاء والإسكان والمقاولات.

--(بترا)

م ح/رق

28/12/2023 13:59:02