أمين عام الشباب يتفقد المرافق الشبابية والرياضية في مادبا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
مادبا 28 كانون الأول (بترا)- تفقد أمين عام وزارة الشباب، الدكتور حسين الجبور، عدداً من المرافق الشبابية والرياضية في محافظة مادبا.
واطلع الجبور، يرافقه مساعد الأمين العام للشؤون الفنية والاستراتيجية، الدكتور ياسين هليل، ومدير شباب مادبا، نايف ابو رمان، على مركز شباب جرينة النموذجي، ومركز شابات مادبا، والتقى بالعاملين في مديرية الشباب والمراكز الشبابية التابعة لها.
وأكد أن الوزارة تمضي نحو أتمتة خدماتها في إطار خطة الوزارة للتحول الرقمي، وتطوير المراكز الشبابية كافة، من برامج تدريبية وبُنى تحتية وتمكين العاملين والشباب.
وفي مركز شباب مادبا، أوعز الجبور بتجهيز قاعة الحاسوب وإجراء أعمال دهان المركز وصيانته.
كما شملت الزيارة مراكز شباب وشابات لب ومليح، والتقى الجبور خلالها محافظ مادبا نايف الهدايات، وبحثا خلال اللقاء آليات النهوض بالقطاع الشبابي والرياضي في المحافظة.
واختتمت الزيارة بمدينة الأمير هاشم للشباب، حيث جال الجبور ومدير المدينة الدكتور ابراهيم الشخانبة في صالة الألعاب الرياضية والملاعب والنادي الصحي، واستمع إلى خططها المستقبلية وتجهيز مبنى النزل السياحي وأبرز الخدمات التي تقدمها لشباب وشابات المحافظة والمجتمع المحلي.
--(بترا)
ج ب/رق
28/12/2023 13:51:07
MENAFN28122023000117011021ID1107666361
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