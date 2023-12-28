الصحة العالمية تحذّر من انتشار الجوع الحاد في قطاع غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
لندن 28 كانون الأول (بترا)- حذرت منظمة الصحة العالمية من خطر جسيم يواجه الغزيون نتيجة انتشار الجوع الحاد في جميع أنحاء قطاع غزة.
وقالت المنظمة في بيان نقلته هيئة "بي بي سي البريطانية" إن الحاجة إلى الغذاء ما زالت ماسة في جميع أنحاء قطاع غزة، مشيرة إلى أن قدرة المنظمة على توفير الأدوية والإمدادات الطبية والوقود للمستشفيات تواجه قيودا على نحو متزايد بسبب انتشار الجوع وحالة اليأس لدى الناس الذين لجأوا للمستشفيات.
ودعا مدير المنظمة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عاجلة لتخفيف المخاطر التي تواجه سكّان غزة، وتقوض قدرة العاملين في المجال الإنساني على مساعدة المصابين والمعرضين لخطر الإصابة بالأمراض.
--(بترا)
ر ش/م ف
28/12/2023 13:39:45
MENAFN28122023000117011021ID1107666360
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