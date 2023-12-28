الصحة العالمية تحذّر من انتشار الجوع الحاد في قطاع غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

لندن 28 كانون الأول (بترا)- حذرت منظمة الصحة العالمية من خطر جسيم يواجه الغزيون نتيجة انتشار الجوع الحاد في جميع أنحاء قطاع غزة.

وقالت المنظمة في بيان نقلته هيئة "بي بي سي البريطانية" إن الحاجة إلى الغذاء ما زالت ماسة في جميع أنحاء قطاع غزة، مشيرة إلى أن قدرة المنظمة على توفير الأدوية والإمدادات الطبية والوقود للمستشفيات تواجه قيودا على نحو متزايد بسبب انتشار الجوع وحالة اليأس لدى الناس الذين لجأوا للمستشفيات.

ودعا مدير المنظمة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عاجلة لتخفيف المخاطر التي تواجه سكّان غزة، وتقوض قدرة العاملين في المجال الإنساني على مساعدة المصابين والمعرضين لخطر الإصابة بالأمراض.

--(بترا)

ر ش/م ف

28/12/2023 13:39:45