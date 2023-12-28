ارتفاع عدد الشهداء من الصحفيين في قطاع غزة إلى 105

غزة 28 كانون الأول (بترا)- أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 105 منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على القطاع، بعد ارتقاء الزميلين الصحفيين محمد خير الدين، وأحمد ماهر خير الدين بقصف إسرائيلي على قطاع غزة. --(بترا) اش /م ف 28/12/2023 13:38:04

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