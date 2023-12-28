ارتفاع عدد الشهداء من الصحفيين في قطاع غزة إلى 105

ارتفاع عدد الشهداء من الصحفيين في قطاع غزة إلى 105
التاريخ
12/28/2023 2:28:24 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 28 كانون الأول (بترا)- أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 105 منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على القطاع، بعد ارتقاء الزميلين الصحفيين محمد خير الدين، وأحمد ماهر خير الدين بقصف إسرائيلي على قطاع غزة.
--(بترا)
اش /م ف
28/12/2023 13:38:04
MENAFN28122023000117011021ID1107666359
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