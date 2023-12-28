شهيدان في رام الله ونابلس واعتقال 25 فلسطينيا واقتحام محلات صرافة بالضفة الغربية

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 28 كانون الأول (بترا)- استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في رام الله ونابلس، واعتقلت قوات الاحتلال 25 فلسطينيا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية، كما اقتحمت محلات للصرافة واستولت على مبالغ مالية.

وأعلن مجمع فلسطين الطبي برام الله في بيان، استشهاد حازم عبد الفتاح قطاوي، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال خلال مواجهات اندلعت في محيط دوار المنارة وسط مدينة رام الله، كما أصيب آخرون بجروح.

من جهتها، أكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أن من بين الإصابات 4 بالرصاص الحي واحدة بالصدر، وأخرى بالبطن، واصابتين بالفخد بينهم صحفي، وذلك بعد إطلاق جنود الاحتلال النار عليهم وسط المدينة، وتلقوا الاسعافات والعلاجات اللازمة قبل أن ينقلوا للمستشفى لاستكمال العلاج.

وفي السياق، استشهد الشاب الفلسطيني طارق الشخشير (21 عاما)، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال قبل 10 أيام خلال اقتحام مدينة نابلس، كما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

يشار الى ان عدد الشهداء في الضفة الغربية ارتفع إلى 314 منذ بدء العدوان الاسرائيلي 7 تشرين الأول الماضي، و522 شهيدا منذ مطلع العام الحالي.

إلى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 25 فلسطينيا من الضفة الغربية المحتلة، بينهم أسرى سابقون.

وبحسب بيان مشترك صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين ونادي الأسير الفلسطيني، توزعت عمليات الاعتقال في رام الله، والخليل، وأريحا، وطولكرم، ونابلس، وجنين، وطوباس، وقلقيلية.

كما نفذت قوات الاحتلال عمليات تحقيق ميداني للعشرات الفلسطينيين في بلدة روجيب قضاء نابلس، أفرج عن مجموعة منهم لاحقا، وأبقى الاحتلال على اعتقال البعض.

واقتحمت قوات الاحتلال محلات للصرافة في المحافظات، واعتقلت موظفين فيها واستولت على مبالغ مالية تقدر بأكثر من 10 مليون شيكل (3 مليون دولار).

يشار إلى أن حصيلة الاعتقالات في الضفة منذ معركة (طوفان الأقصى) 7 تشربن الأول الماضي ارتفعت إلى أكثر من 4820، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية ومن احتجزوا كرهائن.

--(بترا)

م ف/أ أ/رق

28/12/2023 13:39:50