شهيدان في رام الله ونابلس واعتقال 25 فلسطينيا واقتحام محلات صرافة بالضفة الغربية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 28 كانون الأول (بترا)- استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في رام الله ونابلس، واعتقلت قوات الاحتلال 25 فلسطينيا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية، كما اقتحمت محلات للصرافة واستولت على مبالغ مالية.
وأعلن مجمع فلسطين الطبي برام الله في بيان، استشهاد حازم عبد الفتاح قطاوي، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال خلال مواجهات اندلعت في محيط دوار المنارة وسط مدينة رام الله، كما أصيب آخرون بجروح.
من جهتها، أكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أن من بين الإصابات 4 بالرصاص الحي واحدة بالصدر، وأخرى بالبطن، واصابتين بالفخد بينهم صحفي، وذلك بعد إطلاق جنود الاحتلال النار عليهم وسط المدينة، وتلقوا الاسعافات والعلاجات اللازمة قبل أن ينقلوا للمستشفى لاستكمال العلاج.
وفي السياق، استشهد الشاب الفلسطيني طارق الشخشير (21 عاما)، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال قبل 10 أيام خلال اقتحام مدينة نابلس، كما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.
يشار الى ان عدد الشهداء في الضفة الغربية ارتفع إلى 314 منذ بدء العدوان الاسرائيلي 7 تشرين الأول الماضي، و522 شهيدا منذ مطلع العام الحالي.
إلى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 25 فلسطينيا من الضفة الغربية المحتلة، بينهم أسرى سابقون.
وبحسب بيان مشترك صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين ونادي الأسير الفلسطيني، توزعت عمليات الاعتقال في رام الله، والخليل، وأريحا، وطولكرم، ونابلس، وجنين، وطوباس، وقلقيلية.
كما نفذت قوات الاحتلال عمليات تحقيق ميداني للعشرات الفلسطينيين في بلدة روجيب قضاء نابلس، أفرج عن مجموعة منهم لاحقا، وأبقى الاحتلال على اعتقال البعض.
واقتحمت قوات الاحتلال محلات للصرافة في المحافظات، واعتقلت موظفين فيها واستولت على مبالغ مالية تقدر بأكثر من 10 مليون شيكل (3 مليون دولار).
يشار إلى أن حصيلة الاعتقالات في الضفة منذ معركة (طوفان الأقصى) 7 تشربن الأول الماضي ارتفعت إلى أكثر من 4820، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية ومن احتجزوا كرهائن.
--(بترا)
م ف/أ أ/رق
28/12/2023 13:39:50
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