القسام تستهدف 8 آليات عسكرية إسرائيلية في غزة

القسام تستهدف 8 آليات عسكرية إسرائيلية في غزة
التاريخ
12/28/2023 2:28:23 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 28 كانون الأول (بترا)- أعلنت كتائب القسام، اليوم الخميس، استهدافها 8 آليات عسكرية وجرافة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي بمنطاق متفرقة في قطاع غزة.
وبحسب مصادر فلسطينية، قالت الكتائب في بيانات مقتضبة، إنها استهدف جرافة إسرائيلية بقذيفة "الياسين 105" في مخيم البريج وسط قطاع غزة، و7 آليات بقذائف "الياسين 105"، وعبوات "الشواظ" في منقطتي التفاح والدرج بمدينة غزة.
كما أعلنت عن تدمير آلية عسكرية إسرائيلية بقذيفة "الياسين 105" شرق مخيم البريج وسط القطاع.
--(بترا)
رصد/أغ/م ف/رق
28/12/2023 13:21:24
MENAFN28122023000117011021ID1107666356
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