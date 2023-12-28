القسام تستهدف 8 آليات عسكرية إسرائيلية في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 28 كانون الأول (بترا)- أعلنت كتائب القسام، اليوم الخميس، استهدافها 8 آليات عسكرية وجرافة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي بمنطاق متفرقة في قطاع غزة.

وبحسب مصادر فلسطينية، قالت الكتائب في بيانات مقتضبة، إنها استهدف جرافة إسرائيلية بقذيفة "الياسين 105" في مخيم البريج وسط قطاع غزة، و7 آليات بقذائف "الياسين 105"، وعبوات "الشواظ" في منقطتي التفاح والدرج بمدينة غزة.

كما أعلنت عن تدمير آلية عسكرية إسرائيلية بقذيفة "الياسين 105" شرق مخيم البريج وسط القطاع.

--(بترا)

رصد/أغ/م ف/رق

28/12/2023 13:21:24