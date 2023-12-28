7.124 مليار دينار الإيرادات المحلية لنهاية تشرين الأول الماضي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 28 كانون الأول (بترا)- ارتفعت الإيرادات المحلية منذ بداية العام ولنهاية تشرين الأول 2023، لتصل إلى حوالي 7.124 مليار دينار، وبقيمة 470.3 مليون دينار، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لتبلغ تغطيتها من النفقات الجارية ما نسبته 90 بالمئة.
وجاء الارتفاع نتيجة ارتفاع الإيرادات الضريبية بحوالي 250.4 مليون دينار، والإيرادات غير الضريبية بحوالي 220 مليون دينار.
ويعود ارتفاع الإيرادات الضريبية بحسب النشرة المالية الشهرية، نتيجة ارتفاع إيرادات ضريبة الدخل والأرباح ما قيمته 234.4 مليون دينار، لتصل إلى 1.623 مليار دينار، وتحقيق ما نسبته 105.1 بالمئة من المقدر في قانون الموازنة العامة لعام 2023، نتيجة تحسن الالتزام والامتثال الضريبي للمكلفين في تقديم الإقرارات الضريبية ودون رفع النسب الضريبية.
وعلى صعيد الإنفاق العام، بلغ إجمالي الإنفاق للحكومة المركزية/ الموازنة خلال الأشهر الـ10 من العام 2023، حوالي 8.835 مليار دينار، مقابل ما قيمته 8.562 مليار دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي، نتيجة ارتفاع النفقات الجارية بما قيمته 526.2 مليون دينار، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
ونتيجة للتطورات السابقة، سجل العجز المالي انخفاضاً بحوالي 144.4 مليون دينار، ليصل إلى 1.635 مليار دينار خلال الأشهر الـ10 من العام 2023، مقارنة بحوالي 1.780 مليار دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
--(بترا)
رش/أ م/رق
28/12/2023 13:17:43
MENAFN28122023000117011021ID1107666355
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