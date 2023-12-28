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7.124 مليار دينار الإيرادات المحلية لنهاية تشرين الأول الماضي

12/28/2023 2:28:23 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 28 كانون الأول (بترا)- ارتفعت الإيرادات المحلية منذ بداية العام ولنهاية تشرين الأول 2023، لتصل إلى حوالي 7.124 مليار دينار، وبقيمة 470.3 مليون دينار، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لتبلغ تغطيتها من النفقات الجارية ما نسبته 90 بالمئة.
وجاء الارتفاع نتيجة ارتفاع الإيرادات الضريبية بحوالي 250.4 مليون دينار، والإيرادات غير الضريبية بحوالي 220 مليون دينار.
ويعود ارتفاع الإيرادات الضريبية بحسب النشرة المالية الشهرية، نتيجة ارتفاع إيرادات ضريبة الدخل والأرباح ما قيمته 234.4 مليون دينار، لتصل إلى 1.623 مليار دينار، وتحقيق ما نسبته 105.1 بالمئة من المقدر في قانون الموازنة العامة لعام 2023، نتيجة تحسن الالتزام والامتثال الضريبي للمكلفين في تقديم الإقرارات الضريبية ودون رفع النسب الضريبية.
وعلى صعيد الإنفاق العام، بلغ إجمالي الإنفاق للحكومة المركزية/ الموازنة خلال الأشهر الـ10 من العام 2023، حوالي 8.835 مليار دينار، مقابل ما قيمته 8.562 مليار دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي، نتيجة ارتفاع النفقات الجارية بما قيمته 526.2 مليون دينار، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
ونتيجة للتطورات السابقة، سجل العجز المالي انخفاضاً بحوالي 144.4 مليون دينار، ليصل إلى 1.635 مليار دينار خلال الأشهر الـ10 من العام 2023، مقارنة بحوالي 1.780 مليار دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
--(بترا)
رش/أ م/رق
28/12/2023 13:17:43

MENAFN28122023000117011021ID1107666355

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