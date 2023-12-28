تنشيط السياحة تستضيف أطباء جزائريين ومختصين بالسياحة العلاجية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 28 كانون الأول (بترا)- استضافت هيئة تنشيط السياحة، وفدا جزائريا يتضمن مجموعة أطباء اختصاص من مختلف التخصصات الطبية، ومختصين بالسياحة العلاجية، يأتي ذلك ضمن رحلة استطلاعية تهدف لتسويق السياحة العلاجية والاستشفائية بالمملكة، بالإضافة إلى تسويق سياحة الاستجمام.
وبحسب بيان للهيئة اليوم الخميس، تضمنت الاستضافة زيارة بعض المستشفيات والمراكز الطبية، وكذلك المواقع السياحية الاستشفائية والاستجمامية مثل حمامات ماعين والبحر الميت، وايضا تم زيارة جامعة العقبة للعلوم الطبية في مدينة العقبة، بالإضافة إلى بعض أهم المواقع السياحية كالبترا وجبل القلعة وغيرها من المواقع.
واشارت الى هذه الاستضافة تأتي ضمن النشاطات الترويجية التي تقوم بها الهيئة في السوق الجزائري لتعزيز الفهم حول التفوق الطبي والاستشفائي في المملكة، بالإضافة إلى جاذبيتها السياحية في مجال الاستجمام، كونها وجهة مميزة للسياحة الطبية.
--(بترا)
ح خ/أ أ / س س
28/12/2023 13:01:03
MENAFN28122023000117011021ID1107666354
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