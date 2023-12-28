عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون باحات الأقصى

MENAFN - Jordan News Agency)

القدس المحتلة 28 كانون الأول(بترا)-اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.

وأفادت دائرة الاوقاف الاسلامية بالقدس في بيان، بأن عشرات المستوطنين المتطرفين اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الاسرائيلي ونفذوا جولات مشبوهة في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية فيه.

وتواصل شرطة الاحتلال منع المواطنين من الدخول للبلدة القديمة، أو المسجد الأقصى، ما تسبب في انخفاض أعداد للمصلين.

--(بترا)

م . ف/ أ أ / س س

28/12/2023 12:52:58