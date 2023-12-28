عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون باحات الأقصى

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القدس المحتلة 28 كانون الأول(بترا)-اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.
وأفادت دائرة الاوقاف الاسلامية بالقدس في بيان، بأن عشرات المستوطنين المتطرفين اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الاسرائيلي ونفذوا جولات مشبوهة في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية فيه.
وتواصل شرطة الاحتلال منع المواطنين من الدخول للبلدة القديمة، أو المسجد الأقصى، ما تسبب في انخفاض أعداد للمصلين.
--(بترا)
م . ف/ أ أ / س س
28/12/2023 12:52:58
MENAFN28122023000117011021ID1107666353
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.