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اصدار جدول مباريات دور الستة عشر لدوري سن 19

12/28/2023 2:28:21 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 28 كانون الأول (بترا) - أصدر الاتحاد الأردني لكرة القدم، جدول مباريات دور الـ 16 لدوري الشباب تحت سن 19 لأندية الدرجات الأولى والثانية والثالثة والأكاديميات المرخصة لموسم 2023/2024.
وتقام مباريات دور الـ 16 وما يليه من أدوار بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، وفي حال انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل يتم التمديد لشوطين إضافيين مدة كل منها 15 دقيقة، وفي حال استمرار التعادل يتم اللجوء إلى الركلات الترجيحية لحسم النتيجة، على أن تشارك الفرق المتأهلة للدور نصف النهائي في المرحلة الثانية من البطولة.
وتقام مباريات المرحلة الثانية من البطولة بمشاركة الفرق الأربعة المتأهلة للدور نصف النهائي بالإضافة إلى الفرق أصحاب المراكز من 7-12 في بطولة تحت سن 19 لأندية النخبة، على أن تقام مباريات الدور الثاني بنظام الدوري من مرحلة واحدة.
وتتأهل الفرق أصحاب المراكز من 1-6 في مباريات المرحلة الثانية للمشاركة في دوري النخبة لموسم 2024/2025، والفرق الحاصلة على الترتيب من 7-10 تشارك في دوري الدرجات لموسم 2024/2025.
--(بترا)
خ خ / س س
28/12/2023 12:51:58

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