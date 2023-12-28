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أكثر من 60 شهيدا بمجازر إسرائيلية على مناطق متفرقة بقطاع غزة

12/28/2023 2:28:18 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 28 كانون الأول(بترا)- يواصل الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب المزيد من الجرائم والمجازر بحق المدنيين في قطاع غزة، حيث استشهد أكثر من 60 فلسطينيا وأصيب العشرات بجروح بقصف لطائرات الاحتلال لمنازل المدنيين في بيت لاهيا وخانيونس والمغازي ومخيم النصيرات اليوم الخميس.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور أشرف القدرة، إن أكثر من 30 فلسطينيا استشهدوا وأصيب العشرات والعدد مرشح للزيادة نتيجة قصف الاحتلال الإسرائيلي لمربع سكني في بيت لاهيا.
وأفاد أن 10 فلسطينيين استشهدوا واصيب آخرون إثر قصف إسرائيلي على منزل في مخيم المغازي، كما استشهد فلسطيني وأصيب اخرون بقصف على مخيم البريج وسط قطاع غزة.
واستشهد سبعة فلسطينيين في قصف على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
واستشهد الصحفي في قناة الأقصى الفضائية محمد خير الدين بعد استهدافه وعائلته بقصف إسرائيلي بمدينة غزة.
الى ذلك، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني باستشهاد 12 فلسطينيين وإصابة 12 آخرين في قصف إسرائيلي استهدف منزلا قرب مستشفى الأمل التابع له في خانيونس جنوبي قطاع غزة، مؤكدا أن هذا الاستهداف هو الثالث لمحيط المستشفى خلال أقل من ساعة.
--(بترا)
أ ش/ أ أ / س س
28/12/2023 12:46:10

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