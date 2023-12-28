أكثر من 60 شهيدا بمجازر إسرائيلية على مناطق متفرقة بقطاع غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 28 كانون الأول(بترا)- يواصل الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب المزيد من الجرائم والمجازر بحق المدنيين في قطاع غزة، حيث استشهد أكثر من 60 فلسطينيا وأصيب العشرات بجروح بقصف لطائرات الاحتلال لمنازل المدنيين في بيت لاهيا وخانيونس والمغازي ومخيم النصيرات اليوم الخميس.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور أشرف القدرة، إن أكثر من 30 فلسطينيا استشهدوا وأصيب العشرات والعدد مرشح للزيادة نتيجة قصف الاحتلال الإسرائيلي لمربع سكني في بيت لاهيا.
وأفاد أن 10 فلسطينيين استشهدوا واصيب آخرون إثر قصف إسرائيلي على منزل في مخيم المغازي، كما استشهد فلسطيني وأصيب اخرون بقصف على مخيم البريج وسط قطاع غزة.
واستشهد سبعة فلسطينيين في قصف على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
واستشهد الصحفي في قناة الأقصى الفضائية محمد خير الدين بعد استهدافه وعائلته بقصف إسرائيلي بمدينة غزة.
الى ذلك، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني باستشهاد 12 فلسطينيين وإصابة 12 آخرين في قصف إسرائيلي استهدف منزلا قرب مستشفى الأمل التابع له في خانيونس جنوبي قطاع غزة، مؤكدا أن هذا الاستهداف هو الثالث لمحيط المستشفى خلال أقل من ساعة.
--(بترا)
أ ش/ أ أ / س س
28/12/2023 12:46:10
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