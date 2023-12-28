سلطة وادي الأردن: استمرار أعمال تنظيف قناة الملك عبد الله من الطمي والرسوبيات

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 28 كانون الأول (بترا)- تقوم سلطة وادي الأردن، بالتعاون مع "مشروع حماية السدود المائية من خلال أنشطة كثيفة العمالة" المنفذ من قبل الـ (GIZ) وبدعم من الحكومة الألمانية (BMZ)، بالعمل على إزالة الطمي وبقايا الأشجار والأعشاب التي تنمو على جوانب قناة الملك عبد الله/الشونة الجنوبية مشروع 14.5 .
وحسب بيان للوزارة اليوم الخميس، تأتي هذه الأعمال ضمن خطط زيادة كفاءة المصادر المائية وتقليل الفاقد المائي ورفع كفاءة القناة ،والهادفة للمحافظة على استمرارية التزويد المائي للمزارعين في مناطق الشونة الجنوبية.
وأكدت السلطة أن جميع الكوادر الفنية والميدانية تعمل وعلى مدار الساعة، لرفع جاهزية جميع المرافق المائية والسدود الترسيبية والتحويلية وقناة الملك عبدالله وتفقد معداتها، لضمان استمرارية التزويد المائي للمزارعين، وكذلك العمل على صيانة الأودية والمهارب والقنوات المفتوحة بمختلف أنواعها، والتي تستخدم لتصريف مياه الأمطار أثناء المنخفضات الجويةوتصريف المياه الجوفية في الوحدات الزراعية.
--(بترا)
ي ع/أ م / س س
28/12/2023 12:23:28
MENAFN28122023000117011021ID1107666349
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