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سلطة وادي الأردن: استمرار أعمال تنظيف قناة الملك عبد الله من الطمي والرسوبيات

12/28/2023 2:28:17 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 28 كانون الأول (بترا)- تقوم سلطة وادي الأردن، بالتعاون مع "مشروع حماية السدود المائية من خلال أنشطة كثيفة العمالة" المنفذ من قبل الـ (GIZ) وبدعم من الحكومة الألمانية (BMZ)، بالعمل على إزالة الطمي وبقايا الأشجار والأعشاب التي تنمو على جوانب قناة الملك عبد الله/الشونة الجنوبية مشروع 14.5 .
وحسب بيان للوزارة اليوم الخميس، تأتي هذه الأعمال ضمن خطط زيادة كفاءة المصادر المائية وتقليل الفاقد المائي ورفع كفاءة القناة ،والهادفة للمحافظة على استمرارية التزويد المائي للمزارعين في مناطق الشونة الجنوبية.
وأكدت السلطة أن جميع الكوادر الفنية والميدانية تعمل وعلى مدار الساعة، لرفع جاهزية جميع المرافق المائية والسدود الترسيبية والتحويلية وقناة الملك عبدالله وتفقد معداتها، لضمان استمرارية التزويد المائي للمزارعين، وكذلك العمل على صيانة الأودية والمهارب والقنوات المفتوحة بمختلف أنواعها، والتي تستخدم لتصريف مياه الأمطار أثناء المنخفضات الجويةوتصريف المياه الجوفية في الوحدات الزراعية.
--(بترا)
ي ع/أ م / س س
28/12/2023 12:23:28

MENAFN28122023000117011021ID1107666349

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