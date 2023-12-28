ترامب يرد على إدعاءات مخرج Home Alone 2 بعد 30 عاما من عرضه.. اعرف القصة

MENAFN - Youm7) وصف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إدعاءات المخرج كريس كولومبوس بأنه "تنمر" بعد 30 عاما من مشاركة الأول في فيلم Home Alone 2: Lost In New York.

في مقابلة عام 2020 مع Business Insider للاحتفال بالذكرى الثلاثين لسلسلة Home Alone، أعرب كولومبوس عن أن ظهور ترامب في الفيلم كان نتاج حاجته إلى التصوير في فندق Plaza Hotel في نيويورك، الذي يملكه الأخير.

دونالد ترامب من فيلم Home Alone 2





قال كولومبوس لموقع Business Insider: "لم نتمكن من إعادة بناء The Plaza في أي من الاستديوهات، ولهذا بالحديث مع ترامب أكد أننا يمكننا استخدام الفندق في حالة واحدة، وهى من خلال ظهوره في الفيلم،

لذلك اتفقنا على إضافة هذا المشهد في العمل".

وأضاف كولومبوس قائلا:" الأمر الغريب حدث عندما عرضنا الفيلم للمرة الأولى، حيث ابتهج الناس عندما ظهر ترامب على الشاشة، لذلك قلت لمحرري: "اتركه في الفيلم". إنها لحظة للجمهور.

ولكن قرر الرئيس الأمريكي السابق التعليق على الأمر من خلال منصته للتواصل الاجتماعي، Truth Social، للرد على تعليقات كولومبوس، وقال ترامب: "المخرج كريس كولومبوس وآخرون، كانوا يتوسلون إليّ لكي أشارك في فيلم Home Alone ، وكنت مشغولاً للغاية، ولم أرغب في القيام بذلك".

وتابع ترامب قائلا:" لقد كانوا لطيفين للغاية، ولكن قبل كل شيء، كانوا مثابرين، ولهذا وافقت على الظهور، وانطلق هذا الظهور الصغير مثل الصاروخ، وحقق الفيلم نجاحًا كبيرًا ، والآن، بعد 30 عامًا، أصدر كولومبوس (ما هو اسمه الحقيقي؟) بيانًا مفاده أنني قمت بفرض نفسي في الفيلم".

وأنهى ترامب قائلا:" وهذا

أبعد عن الحقيقة، لقد ساعد هذا الظهور في نجاح الفيلم، ولكن إذا شعروا بالتنمر، أو لم يريدوني، فلماذا

تركونى في النسخة التي تعرض إلى الان، وأبقوني هناك لأكثر من 30 عامًا؟ لأنني كنت، وما زلت، عظيمًا في الفيلم، لهذا السبب".

في الفيلم، يسأل كيفن ماكاليستر، الذي يلعب دوره ماكولاي كولكين، ترامب عن الاتجاهات المؤدية إلى بهو الفندق، فيجيبه ترامب: "أسفل القاعة وإلى اليسار". يستمر المشهد حوالي 6 ثوانٍ في المجموع.