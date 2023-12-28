Kung Fu Panda 4 و Venom الأكثر انتظاراً لعام 2024. اعرف القائمة

MENAFN - Youm7) يستعد الكثيرون من عشاق السينما، لأجزاء من أفلامهم المفضلة ستعرض العام المقبل عبر شاشات السينمات، والتي تأخر بعضها بسبب اضطرابات هوليوود للعاملين بقطاع السينما، وعلى الرغم من الاضطرابات التي ضربت جداول العرض إلا ان العام المقبل يضم عددا كبيرا من الأفلام التي تحظى بشعبية كبيرة.

ونشرت صحيفة فاريتي، قائمة بالأفلام المقرر انتظارها العام المقبل، والتي جاء في مقدمتها Kung Fu Panda 4، وفيلم Deadpool 3، وفيلم Venom 3، وفيلم Joker: Folie a Deux.

ومن بين الأفلام الأخرى المتوقع صدورها كل من "Ghostbusters: Frozen Empire"، و"Kung Fu Panda 4"، و"Inside Out 2"، و"Godzilla x Kong: The New Empire"، و"Kingdom of the Planet of the Apes".























