مؤلفا العودة:التنقيب عن الذهب القضية الأبرز فى الصعيد وقدمناه بشكل مودرن

MENAFN - Youm7) كشف السيناريست محمد فضل المنياوى عن كواليس التحضيرات الخاصة بمسلسل "العودة " للفنان شريف سلامة والذى يتم عرضه حالياً على قناة dmc وقال لـ"اليوم السابع" أنه من مواليد الصعيد وتحديداً المنيا، ولذلك عندما قرر أمين جمال المشرف على كتابة العمل، اختيار فريق الكتاية ركز على الناس القريبين من الموضوع واختاره هو بسبب أصوله الصعيدية وكذلك دراسته لأنه خريج آثار وكذلك السيناريت أحمد أبو زيد المشارك في الكتابة أيضاً.

وأكد فضل أن قرار تقديم مسلسل صعيدى في الأوف سيزون كان التفكير الأساسى في البداية، والمعروف أن الصعيدى إما قضايا ثأر أو آثار موضحاً:" كنا نبحث عن موضوع جديد لمعالجته، وسافرنا مع باقى فريق الكتابة إلى الأقصر وقنا وعملنا معايشة في المدينتين لمدة 10 أيام وطلعنا الجبل وقابلنا المحافظ والعمدة وتحدثنا معهم ومع العديد من الأهالى في المدينين ووجدنا أن الشغل الشاغل في الصعيد حالياً هو التنقيب على الذهب".

وتابع السيناريست محمد فضل المنياوى:"فكرة التنقيب عن الذهب في الصعيد أصبحت أسهل من الآثار، وكمان دلوقى هناك تصاريح الدولة، تعطيها للبعض بشكل شرعى للتنقيب على الذهب مع وجود نسبة تحصل عليها الدولة، وفى النهاية اخترنا قضية التنقيب على الذهب لأنها المثارة حالياً وقررنا تقديمه بشكل مودرن نظراً لطببيعة الحياة حالياً في الصعيد وأنها تغيرت كثيراً عن الماضى وعن الأفكار التي تم طرحها في المسلسلات السابقة"

واستكمل فضل تصريحاته:"خلال المعايشة في الصعيد لقينا الناس بتتكلم بطريقة مودرن شوية ويستخدمون السيوشيال ميديا ويردتدون ملابس اقرب للقاهرين وهكذ، وقابلنا نائب محافظ عمره 30 سنة وفعلنا ذلك في المسلسل، ونفس الأمر وجدنا عمدة شاب وفعلنا ذلك في دور عصام السقا، العمدة مكانش شاب تقليدلا ولذلك أقول اننا عملنا الصعيد الواقعى في الوقت الحالي".

وتابع محمد فضل:"أما اخترنا إن الأحداث تدور في الأقصر، لأنها بلد سياحية والناس فيها عندهم احتكاك بثقافات مختلفة من سياح وأجانب ودا مخلى الناس منفتحة جدا عكس الصعيد القديم، كمان لقينا المراة متعلمة حالياً فكل البنات في الصعيد أصبحن متعلمات ومعهم شهادات عالية لذلك قررنا أن كل البنات الشباب في المسلسل ييبقوا متعلمين".

مؤلفوا العودة مع المخرج احمد حسن

وبدوره تحدث السيناريست أحمد أبو زيد المشارك في كتابة المسلسل عن العمل وقال أنه صعيدى

من موليد أسيوط لافتاً:"اتفق أمين جمال معنا منذ سنتين نعمل مسلسل صعيدى يكون الأول لفريق الكتابة، واتكلمنا ودورنا على الجديد وجدنا أن التقيب عن الذهب القضية الأبرز حالياً خاصة مع القانون الذى وضعته الدولة بوجود تصريح رسمي للتنقيب عن الذهب مع وجود نسبة لها".

وأضاف أبو زيد:"سافرنا مع فريق عمل المسلسل من أجل معايشة مع الناس ونزلنا القرى والتقنا مع أشخاص لهم علاقة بقصة التنقيب عن الذهب، وسألناهم عن أنواع الذهب اللى بيلاقوه وكل ما يتعلق بموضوع التنقيب، معروف الذهب موجود في الأقصر إلى أسوان لوجود الجبال هناك الأكثر ثراء دوناً عن باقى قرى الصعيد".

وعن اختلاف الصعيد حالياً عن الماضى أشار أبو زيد:"العالم في الصعيد اختلف تماماً عن الماضى وأصبح هناك انفتاح أكثر مع الحفاظ على العادات والتقاليد المعروضة، وفى الشكل الموضوع تطور في الملابس والحياة بشكل عام، فلا تجد منزل ليس به تليفزيون، وتليفون أرضى ونت، والكبار والصغار يستخدمون الموبايلات والسوشيال ميديا، فالعقليات اختلفت مع الحفاظ على التربية".

وتطرق أحمد أبو زيد لرد فعل الصعايدة على المسلسل قائلاً:"الناس مبسوطة جداً بالشكل الذى ظهر به الصعيد من منازل وشوارع نظيفة وصورة البنات المتعلمات وارتدائهن الحجاب بشكل لائق، فنحن حافظنا على هذه المسألة لأنه واقع، ففي معظم القرى والمدن تجد البنات محجبات، كما أننا أظهرنا جوانب رومانسية، لأن الصعايدة معروفين يقوة قلبهم ولكنهم في نفس الوقت هناك عطف وحنيه للرجل ورومانسية كذلك".

مسلسل "العودة" بطولة شريف سلامة، تارا عماد، محمد رضوان، وليد فواز، حمزة العيلى، عصام السقا، تامر نبيل، بسنت شوقى، ولاء الشريف، محمد على رزق، محمد عبد العظيم، هاجر الشرنوبى، عايدة فهمى، سارة نور، شاهيستا سعد، أحمد والى، رحاب عرفة، هالة مرزوق، أحمد عبد الحميد، فتوح أحمد، عزوز عادل، عماد صفوت، ندى عادل، رنا خطاب، مصطفى خطاب، مجدى البحيرى، حليم الجندى، تامر مجدى، أحمد خالد، أميرة حافظ، وظهور خاص للفنانين سعيد صادق، لبنى ونس، اشرف زكى، مصطفى حشيس، صفاء الطوخى ومن تأليف أمين جمال وأحمد أبو زيد ومحمد فضل وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.