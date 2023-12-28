Thursday, 28 December 2023 11:01 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أحمد شيبة يشارك بأغنية فى فيلم بنقدر ظروفك بطولة أحمد الفيشاوي

12/28/2023 2:27:15 PM
(MENAFN- Youm7) انتهى المطرب أحمد شيبة من تسجيل أغنية فى فيلم "بنقدر ظروفك" بطولة الفنان أحمد الفيشاوى ومى سليم ونسرين طافش، وهى من كلمات رضا المصري، وألحان خالد سلطان، وتوزيع طه الحكيم.
ويتناول الفيلم في قالب كوميدي قضايا الغلاء والاحتكار والتأثيرات الاقتصادية للحرب الروسية الأوكرانية على الحياة المعيشية، ومن تأليف سمير النيل وإخراج أيمن مكرم.
وينتظر أحمد الفيشاوى طرح فيلمه "عادل مش عادل" فى دور العرض خلال شهر يناير المقبل للمنافسة فى موسم إجازة منتصف العام الدراسى 2024، ويشارك فى بطولة الفيلم شيرى عادل، محمود البزاوي، دينا، محمد رضوان، أوتاكا، مصطفى أبو سريع، بدرية طلبة ،أحمد بجه ولأول مرة تشارك بالفيلم المطربة نوال صاحبة اغنية مخاصماك والفيلم قصة وسيناريو وحوار أدهم سعيد وحسام كمال، وإخراج أحمد يسرى.
وكان آخر أعمال أحمد الفيشاوى فيلم "رهبة" الذى تم عرضه في 24 مايو الماضى، وهو سيناريو وحوار محمد علام وإخراج رضا عبد الخالق وبطولة أحمد الفيشاوى، نسرين أمين، ثراء جبيل، محمود البزاوى، مصطفى غريب، بيومى فؤاد، سما إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، وظهر الفيشاوى فيه بشخصية شاب من منطقة شعبية يدعى "سيد" ويخاف منه الجميع ويمر بالعديد من الأزمات والمشاكل مع أهل المنطقة.








MENAFN28122023000132011024ID1107666345

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث