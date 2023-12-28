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عمرو دياب يطرح أغنية مكانك ويا قمر ضمن ألبومه الجديد مكانك

12/28/2023 2:27:15 PM
(MENAFN- Youm7) طرح الهضة عمرو دياب سادس وسابع أغنيات ألبومه الجديد "مكانك"، وهما أغنيتين بعنوان "مكانك" و"يا قمر".
أغنية مكانك كلمات تامر حسين، لحن عمرو دياب، توزيع أحمد إبراهيم، تسجيل غناء م. شيري شكري وميكساچ
وديچتال ماستر أمير محروس.
أما "يا قمر" فهي لحن عمرو دياب وكلمات مصطفى حدوتة، توزيع وسام عبد المنعم، تسجيل غناء م. شيري شكري وميكساچ وديچتال ماستر أمير محروس.
وكان عمرو دياب تصدر تريند موقع إكس فور طرح أغنية "بيوحشنا" أولى أغنيات ألبوم "مكانك"، وذلك عقب صدورها بأقل من نصف ساعة.
ويحتوى الألبوم الجديد على مفاجآت موسيقية تمثل تطورا كبيرا في شكل الموسيقى المصرية والعربية كعادة الهضبة الذي يعد رائد التجديد الموسيقى في الوطن العربي.
وكان الهضبة نشر صورة تجمعه بفريق عمل الألبوم أثناء التحضيرات النهائية للأغاني قبل ساعات من طرحه، وهذه الصورة جمعت الشاعر الغنائي تامر حسين، موزع الصوت أمير محروس، والملحن مدين، والموزع أحمد إبراهيم، وعلق عليها من خلال حسابه على "إنستجرام"، قائلا: "لسه شغالين".








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