5 عادات مالية تجعلك مستقرا ماديا في العام الجديد.. قبل بداية السنة

(MENAFN
- Youm7) قبل بداية العام الجديد يجرى البعض إحصاء لحساباتهم المالية خلال العام الحالى، لكتابة أهدافهم التى يرغبون فى تحقيقها بالسنة الجديدة، وقد يجد الشخص نفسه ينفق الكثير من المال على شراء أشياء يكتشف بعد ذلك بأنه ليس بحاجة إليها، لذلك عليه أن يتبع عادات مالية صحيحة في الإنفاق ، والتى نستعرضها فى التقرير،
وفقا لما نشره موقع investopedia.
5 عادات مالية صحيحة ومخططة وهي:
حساب الراتب
نقطة البداية هي حساب صافي راتبك، وما تملكه وما تنفقه بشكل دوري، لأن ذلك يساعد في تقييم حسابك المالي، وتسليط الضوء على كل ما تنفقه.
حساب الإنفاق
يجب دراسة ما تنفقه بشكل شهري أو سنوي، ومساعدة ذلك الأمر في تقليل الإنفاق غير الضروري، وتحديد الأولويات، والاتجاه إلى الإدخار، وتدوين الرسوم مقابل مكانتها حتى تعلم ما تستهلكه من المال بكل وضوح.
إدارة المال
زيادة المال نتيجة الترقية أو امتلاك ثروة، يزيد معها معدل الإنفاق وهوما يعرف باسم التضخم، و في كثير من الأوقات يكون تأثير ذلك ضار لأنه يحد من قدرتك على بناء الثروة، ويؤثر سلبيا على الوضع المادي الخاص بك في المستقبل.
حساب الإنفاق
الإنفاق بوعي
من الضروري تحديد الاحتياجات والرغبات، فالاحتياجات هي الأشياء التي يجب عليك الحصول عليها، والرغبات عكسها، أشياء تريدها ولكن حياتك تستمر بدونها، وعلى الاحتياجات أن تحظى أولاً بالإنفاق ثم الاتجاه إلى الرغبات ولكن بقدر.
شراء الاحتياجات
الإدخار مبكرا
كلما بدأت إدخار المال مبكرا كلما أصبحت سنوات التقاعد أفضل في الإنفاق، ومنها جعل أهدافك المالية طويلة المدى والوصول إلى الحياة التى تحلم بها في المستقبل.
الادخار
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