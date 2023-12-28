5 عادات مالية تجعلك مستقرا ماديا في العام الجديد.. قبل بداية السنة

MENAFN - Youm7) قبل بداية العام الجديد يجرى البعض إحصاء لحساباتهم المالية خلال العام الحالى، لكتابة أهدافهم التى يرغبون فى تحقيقها بالسنة الجديدة، وقد يجد الشخص نفسه ينفق الكثير من المال على شراء أشياء يكتشف بعد ذلك بأنه ليس بحاجة إليها، لذلك عليه أن يتبع عادات مالية صحيحة في الإنفاق ، والتى نستعرضها فى التقرير،وفقا لما نشره موقع investopedia.

5 عادات مالية صحيحة ومخططة وهي:حساب الراتب

نقطة البداية هي حساب صافي راتبك، وما تملكه وما تنفقه بشكل دوري، لأن ذلك يساعد في تقييم حسابك المالي، وتسليط الضوء على كل ما تنفقه.





حساب الإنفاق

يجب دراسة ما تنفقه بشكل شهري أو سنوي، ومساعدة ذلك الأمر في تقليل الإنفاق غير الضروري، وتحديد الأولويات، والاتجاه إلى الإدخار، وتدوين الرسوم مقابل مكانتها حتى تعلم ما تستهلكه من المال بكل وضوح.





إدارة المال

زيادة المال نتيجة الترقية أو امتلاك ثروة، يزيد معها معدل الإنفاق وهوما يعرف باسم التضخم، و في كثير من الأوقات يكون تأثير ذلك ضار لأنه يحد من قدرتك على بناء الثروة، ويؤثر سلبيا على الوضع المادي الخاص بك في المستقبل.

حساب الإنفاق





الإنفاق بوعي

من الضروري تحديد الاحتياجات والرغبات، فالاحتياجات هي الأشياء التي يجب عليك الحصول عليها، والرغبات عكسها، أشياء تريدها ولكن حياتك تستمر بدونها، وعلى الاحتياجات أن تحظى أولاً بالإنفاق ثم الاتجاه إلى الرغبات ولكن بقدر.

شراء الاحتياجات





الإدخار مبكرا

كلما بدأت إدخار المال مبكرا كلما أصبحت سنوات التقاعد أفضل في الإنفاق، ومنها جعل أهدافك المالية طويلة المدى والوصول إلى الحياة التى تحلم بها في المستقبل.





الادخار























