أبرز 5 تريندات صبغات الشعر لعام 2024.. منها البني والذهبي

MENAFN - Youm7) تحرص بعض النساء على تغيير ألوان شعرهن بين الحين والآخر، وخاصة مع بداية العام الجديد، وتفضل الكثيرات اتباع أبرز اتجاهات صبغات الشعر المتوقعة العام المقبل، لتختار من بينه ما يتوافق مع لون بشرته، ولهذا نستعرض في التقرير، أبرز تريندات صبغات الشعر لعام 2024، وفقاً لما ذكره موقع " realsimple ".





أبرز تريندات صبغات الشعر لعام 2024الشعر الأشقر

من ألوان الصبغات الشع الذى يتوافق مع أجواء الشتاء، وخاصة عند مزج درجتين أو ثلاث من اللون الأشقر ونسجهم بشكل انسيابي في جميع أنحاء الشعر.





الشعر البني الكستنائي

مناسب أكثر للفتيات ذات البشرة السمراء، ويضيف لمسة جمالية لإطلالتها.





الشعر النحاسي

انتشر الشعر النحاسى خلال عام 2023، واستمر في 2024 ويفضل عند تطبيقه مزجه مع البني الكستنائي، ويساعد على إضافة لمسة جريئة وقوية للفتاة.





الشعر الأحمر

البرتقالي الدافئ أو الزنجبيل الأحمر متوقع انتشارهما بدرجات متفاوتة بقوة في 2024، ويلقى هذان اللونان إقبال الكثيرات لما يتصفان به من إضافة لمسات مميزة.





الشعر الذهبي

يتميز هذا اللون بإطلالة تجمع بين الكلاسيكية و الحداثة وهما يعطيان إطلالة جميلة، ويلائم جميع ألوان بشرة.

ألوان الشعرصبغ الشعر







