أبرز 5 تريندات صبغات الشعر لعام 2024.. منها البني والذهبي

(MENAFN
- Youm7) تحرص بعض النساء على تغيير ألوان شعرهن بين الحين والآخر، وخاصة مع بداية العام الجديد، وتفضل الكثيرات اتباع أبرز اتجاهات صبغات الشعر المتوقعة العام المقبل، لتختار من بينه ما يتوافق مع لون بشرته، ولهذا نستعرض في التقرير، أبرز تريندات صبغات الشعر لعام 2024، وفقاً لما ذكره موقع " realsimple ".
أبرز تريندات صبغات الشعر لعام 2024
الشعر الأشقر
من ألوان الصبغات الشع الذى يتوافق مع أجواء الشتاء، وخاصة عند مزج درجتين أو ثلاث من اللون الأشقر ونسجهم بشكل انسيابي في جميع أنحاء الشعر.
الشعر البني الكستنائي
مناسب أكثر للفتيات ذات البشرة السمراء، ويضيف لمسة جمالية لإطلالتها.
الشعر النحاسي
انتشر الشعر النحاسى خلال عام 2023، واستمر في 2024 ويفضل عند تطبيقه مزجه مع البني الكستنائي، ويساعد على إضافة لمسة جريئة وقوية للفتاة.
الشعر الأحمر
البرتقالي الدافئ أو الزنجبيل الأحمر متوقع انتشارهما بدرجات متفاوتة بقوة في 2024، ويلقى هذان اللونان إقبال الكثيرات لما يتصفان به من إضافة لمسات مميزة.
الشعر الذهبي
يتميز هذا اللون بإطلالة تجمع بين الكلاسيكية و الحداثة وهما يعطيان إطلالة جميلة، ويلائم جميع ألوان بشرة.
ألوان الشعر
صبغ الشعر
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