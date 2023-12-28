هيرد على الجوابات ويشترى هدايا كتير.. ماذا يحدث لو كان بابا نويل امرأة؟

MENAFN - Youm7) ينتظر الأطفال كل عام سانتا كلوز أو بابا نويل الرجل العجوز الذى يحمل على ظهره شوالا مليئا بالهدايا التي يوزعها على الأطفال في منازلهم، ولكن ماهو الحال إذا كان بابا نويل أو سانتا كلوز امرأة؟.





ماذا يحدث لو كان بابا نويل امرأة؟هترد على جوابات الأطفال

تهتم شخصية ماما نويل، بقراءة رسائل الأطفال، وذلك لأنها صفة من الصفات الأصيلة في المرأة وهو اهتمامها الزائد بأدق التفاصيل، لذلك تهتم بقراءة جوابات الأطفال كلها .

سيدة تحمل هدية تشترى هدايا كتير

تعشق المرأة التسوق، لذلك إذا كان هناك شخصية ماما نويل في الواقع، فإنها تهتم بالتسوق وشراء جميع الهدايا التي يحتاجها الأطفال ولن تهمل أي هدية.

سيدة ترتدى زى بابا نويل





تشترى مكياج

تتضمن هدايا ماما نويل، أدوات المكياج الخاصة بالفتيات، وذلك لإهتمامها بمستحضرات التجميل .

ماما نويل





هتكون علاقات صداقة مع الأطفال وعائلاتهم

تفضل المرأة أن تكون علاقات صداقة مع من حولها سواء في محيط سكنها أو في بيئة عملها، ولذلك سوف تكون علاقات صداقة مع الأطفال وعائلتهم.





هتتأخر شوية لاهتمامها بمظهرها

ولأن المرأة تحرص على الاهتمام بمظهرها الخارجي وتنسق ألوان ملابسها مع مكياجها بعناية شديدة، لذلك فهى دائماً ما تتأخر عن الذهاب لأى مناسبة، ولهذا من المتوقع أن تتأخر ماما نويل عن الذهاب للأطفال في مواعيدها المحددة لها.



