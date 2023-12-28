هيرد على الجوابات ويشترى هدايا كتير.. ماذا يحدث لو كان بابا نويل امرأة؟

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- Youm7) ينتظر الأطفال كل عام سانتا كلوز أو بابا نويل الرجل العجوز الذى يحمل على ظهره شوالا مليئا بالهدايا التي يوزعها على الأطفال في منازلهم، ولكن ماهو الحال إذا كان بابا نويل أو سانتا كلوز امرأة؟.
ماذا يحدث لو كان بابا نويل امرأة؟
هترد على جوابات الأطفال
تهتم شخصية ماما نويل، بقراءة رسائل الأطفال، وذلك لأنها صفة من الصفات الأصيلة في المرأة وهو اهتمامها الزائد بأدق التفاصيل، لذلك تهتم بقراءة جوابات الأطفال كلها .
سيدة تحمل هدية تشترى هدايا كتير
تعشق المرأة التسوق، لذلك إذا كان هناك شخصية ماما نويل في الواقع، فإنها تهتم بالتسوق وشراء جميع الهدايا التي يحتاجها الأطفال ولن تهمل أي هدية.
سيدة ترتدى زى بابا نويل
تشترى مكياج
تتضمن هدايا ماما نويل، أدوات المكياج الخاصة بالفتيات، وذلك لإهتمامها بمستحضرات التجميل .
ماما نويل
هتكون علاقات صداقة مع الأطفال وعائلاتهم
تفضل المرأة أن تكون علاقات صداقة مع من حولها سواء في محيط سكنها أو في بيئة عملها، ولذلك سوف تكون علاقات صداقة مع الأطفال وعائلتهم.
هتتأخر شوية لاهتمامها بمظهرها
ولأن المرأة تحرص على الاهتمام بمظهرها الخارجي وتنسق ألوان ملابسها مع مكياجها بعناية شديدة، لذلك فهى دائماً ما تتأخر عن الذهاب لأى مناسبة، ولهذا من المتوقع أن تتأخر ماما نويل عن الذهاب للأطفال في مواعيدها المحددة لها.
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