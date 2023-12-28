ولادك بيتخانقوا طول الوقت.. 6 خطوات تساعد الوالدين فى الصلح بينهم

MENAFN - Youm7) يحاول الوالدان دائما تعزيز العلاقات بين أبنائهم، وجعل رابط الأخوة بينهم قويا، ومع حب الإخو وخوفهم على بعضهم، هناك كثير من الأوقات يجد الوالدين بين الأخوة مشكلة أو بُعد لبعض الوقت بينهم، ويبحثون عن الحلول وكيفية إدارة هذه المشكلة بينهم لزيادة تواصلهم، وتجنب التنافر والبعد بينهم، ووفقا لما نشره موقع verywellfamily توجد 6 نصائح للوالدين للتعامل بين الإخوة بطريقة مثالية في أوقات شجارهم وهي:

تحديد المشكلة

انزعاج الأشقاء وقت المشكلة قائم على أسباب، وعلى الوالدين أولاً توجيه أبنائهم

لتحديد هذه الأسباب، وليس التركيز على فرد واحد منهم، بينما على التصرفات الصادرة منهما حتى تكون المناقشة بينهما سهلة.





الاحترام

الاحترام بين الأبناء هو القاعدة

الرئيسية

في جميع الأوقات وحتى في أوقات الخلاف، وعدم التقليل أو الاعتداء بالضرب أو الكلام الجارح بينهم.





إنصات الوالدين



بعد تحديد المشكلة بين الأبناء، يأتي دور الوالدين في الاستماع إليهم، وهو إنصات كامل لهم دون مقاطعتهم والتدخل بحل أو إصدار حكم، أو منعهم من مواصلة حديثهم، فالاستماع المتواصل يزيد من مشاعر التعبير عندهم وأهمية ما يمرون به.





التعامل بإيجابية



التعامل مع المشكلة، من وضع حلول بالتواصل والتفاوض، ليكون الأبناء عندهم معرفة كاملة بالمشكلة وكيفية حلها، ويكون التواصل بينهم أسهل.

التفاعل بين الأخوات





اقتراح حلول

بعد المشكلة والاستماع، يشارك الوالدان أبناءهم في اقتراح حلول لهذه المشكلة، ومدى تقبلهم وموافقتهم لهذه الحلول، وذلك يساعد في زيادة التواصل وتقدير المشاعر بينهم.





النموذج الجيد

ما يساعد الأبناء في الوصول إلى حل المشكلة بسهولة، هو رؤيتهم للنموذج، وهما الوالدان، فالحوار والتقبل بين الوالدين في أوقات الخلاف، ينتقل إلى أبنائهم، ويتعامل الأخوة عادة مثلما يفعل والديهم.