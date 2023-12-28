ولادك بيتخانقوا طول الوقت.. 6 خطوات تساعد الوالدين فى الصلح بينهم

(MENAFN
- Youm7) يحاول الوالدان دائما تعزيز العلاقات بين أبنائهم، وجعل رابط الأخوة بينهم قويا، ومع حب الإخو وخوفهم على بعضهم، هناك كثير من الأوقات يجد الوالدين بين الأخوة مشكلة أو بُعد لبعض الوقت بينهم، ويبحثون عن الحلول وكيفية إدارة هذه المشكلة بينهم لزيادة تواصلهم، وتجنب التنافر والبعد بينهم، ووفقا لما نشره موقع verywellfamily توجد 6 نصائح للوالدين للتعامل بين الإخوة بطريقة مثالية في أوقات شجارهم وهي:
تحديد المشكلة
انزعاج الأشقاء وقت المشكلة قائم على أسباب، وعلى الوالدين أولاً توجيه أبنائهم
لتحديد هذه الأسباب، وليس التركيز على فرد واحد منهم، بينما على التصرفات الصادرة منهما حتى تكون المناقشة بينهما سهلة.
الاحترام
الاحترام بين الأبناء هو القاعدة
الرئيسية
في جميع الأوقات وحتى في أوقات الخلاف، وعدم التقليل أو الاعتداء بالضرب أو الكلام الجارح بينهم.
إنصات الوالدين
بعد تحديد المشكلة بين الأبناء، يأتي دور الوالدين في الاستماع إليهم، وهو إنصات كامل لهم دون مقاطعتهم والتدخل بحل أو إصدار حكم، أو منعهم من مواصلة حديثهم، فالاستماع المتواصل يزيد من مشاعر التعبير عندهم وأهمية ما يمرون به.
التعامل بإيجابية
التعامل مع المشكلة، من وضع حلول بالتواصل والتفاوض، ليكون الأبناء عندهم معرفة كاملة بالمشكلة وكيفية حلها، ويكون التواصل بينهم أسهل.
التفاعل بين الأخوات
اقتراح حلول
بعد المشكلة والاستماع، يشارك الوالدان أبناءهم في اقتراح حلول لهذه المشكلة، ومدى تقبلهم وموافقتهم لهذه الحلول، وذلك يساعد في زيادة التواصل وتقدير المشاعر بينهم.
النموذج الجيد
ما يساعد الأبناء في الوصول إلى حل المشكلة بسهولة، هو رؤيتهم للنموذج، وهما الوالدان، فالحوار والتقبل بين الوالدين في أوقات الخلاف، ينتقل إلى أبنائهم، ويتعامل الأخوة عادة مثلما يفعل والديهم.
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