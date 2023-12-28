سعر جرام الذهب بالتعاملات المسائية يسجل 3155 جنيها للجرام عيار 21

MENAFN - Youm7) عادت أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس بالتعاملات المسائية إلي الارتفاع مرة أخرى، ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 3155 جنيها وسط هدوء نسبي في حركة الذهب بالأسواق بعد اضطرابات كبيرة الأيام القليلة الماضيةأسعار الذهب اليوم عيار 24 يسجل 3600 جنيه. عيار 21 يسجل 3155 جنيها. عيار 18 يسجل 2700 جنيه. عيار 14 يسجل 2100 جنيه. الجنيه الذهب 25200 جنيه.الذهب في البورصة العالمية

سجلت أسعار الذه خلال جلسة اليوم الخميس أعلى مستوى في 3 أسابيع، وذلك بعد ارتفاع استمر لأربعة جلسات متتالية، حيث يجد الذهب الدعم من تراجع مستويات الدولار الأمريكي وذلك على الرغم من ضعف أحجام التداول والسيولة النقدية في الأسواق بسبب فترة العطلات السنوية.



يتداول الذهب الفوري وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 2073 دولار للأونصة بعد أن سجل أعلى مستوى في 3 أسابيع عند 2088 دولار للأونصة ليعود إلى التراجع من هذه المستويات بنسبة 0.1%.يأتي هذا بعد ارتفاع استمر لأربعة جلسات متتالية استطاع الذهب خلالهم أن يخترق منطقة تذبذب التداولات بين 2000 – 2050 دولار للأونصة، ليغلق جلسة الأمس فوق المستوى 2070 دولار للأونصة، ولكنه يحتاج أن يغلق تداولات اليوم فوق مستوى المقاومة 2080 دولار للأونصة حتى يستطيع استكمال الارتفاع وصولاً إلى المستوى 2100 دولار الذي يعد مقاومة هامة للسعر.الأسبوع الأول في شهر ديسمبر شهد تسجيل الذهب لأعلى مستوى تاريخي عند 2148 دولار للأونصة قبل أن يعود وينخفض بشكل سريع، ولكن استطاع المعدن النفيس أن يحافظ على تداولاته فوق المستوى 2000 دولار للأونصة لخمسة أسابيع متتالية مما يزيد من زخم الصعود خاصة ان السعر قد كون قاعدة سعرية فوق المستوى 2000 دولار قد تساعده على الاستمرار في الارتفاع.الذهب وجد الدعم من التراجع الكبير في مستويات الدولار الأمريكي فقد انخفض مؤشر الدولار اليوم ليسجل أدنى مستوى جديد في 5 أشهر ليسجل انخفاض للجلسة الخامسة على التوالي، في طريقه إلى تسجيل انخفاض أسبوعي بنسبة 0.8% وهو انخفاض للأسبوع الثالث على التوالي.الضغط السلبي الواقع على الدولار الأمريكي ناتج من تزايد التوقعات أن البنك الفيدرالي في طريقه إلى البدء في خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر من عام 2024 في اجتماع مارس، وذلك بعد البيانات الأقل من المتوقع عن التضخم الأمريكي التي صدرت الأسبوع الماضي بالإضافة إلى تقلص معدلات النمو الاقتصادي في الربع الثالث.من ناحية أخرى ارتفع العائد على السندات الحكومية الأمريكية لأجل 10 سنوات خلال جلسة اليوم بنسبة 0.6% وذلك بعد أن سجلت أدنى مستوى جديد منذ 5 أشهر عند 3.783% لتسجل حتى الآن انخفاض منذ بداية الأسبوع بنسبة 2% في طريقها إلى تسجيل انخفاض للأسبوع الخامس على التوالي.في سياق آخر تشهد الأسواق اليوم بيانات طلبات اعانات البطالة الأمريكية والذي من المتوقع أن تشهد ارتفاع إلى 211 ألف مقارنة مع القراءة السابقة 205 ألف، وقد تساهم هذه البيانات في حركة الأسواق اليوم وذلك على الرغم من ضعف أحجام التداول في الأسواق المالية هذا الأسبوع بسبب العطلات.هذا ويقترب الذهب من انهاء عام 2023 مسجلاً ارتفاع يتخطى 10% هذا العام وهو أفضل أداء سنوي منذ عام 2020 بدعم من التطورات الجيوسياسية وإعلان الفيدرالي الأمريكي عن توقفه عن رفع أسعار الفائدة وتوقعاته بخفض الفائدة 75 نقطة أساس خلال عام 2024