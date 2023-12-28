رئيس جهاز الشروق يعلن البدء فى مشروعات المرافق المستقبلية لمنطقة الرابية

MENAFN - Youm7) أعلـــن المهندس على سعد "رئيس جهاز مدينة الشــروق " عن بدء أهم مشروعات المرافق بمنطقة الرابيه المضافه للمدينه والمتمثله فى تنفيذ خط مياه شرب رئيسى لتغذية المنطقه مستقبلاً ويأتى ذلك فى إطار سياسات الدوله لدفع إجراءات التقنين وتحقيق التنميه بمناطق الإمتداد .

وأوضح رئيس الجهاز بأن طول خط التغذيه الناقل للمياه يبلغ حوالى (1700 متر) ،وبقطر (710 مم) وجارى حالياً أعمال الحفر وتركيب المواسير حيث تبدأ الأعمال من واجهة المنطقه المطله على طريق القاهره / الإسماعيليه مروراً بالطريق الرئيسى

والذى ينتهى عند المدخل المطل على طريق "جنيفه"

كما أضاف بأن الأعمال تشمل على تنفيذ 3 غرف ( ربط / هواء / غسيل ) والمده المتوقعه لإنهاء الأعمالى حوالى 6 شهور مشدداً رئيس الجهاز على الإلتزام بالبرنامج الزمنى المعتمد للتنفيذ

وفى ذات السياق فقد أشار المهندس "على سعد" إلى إستئناف أعمال تمهيد الطرق بعد فترة التوقف السابقه حيث تم إنهاء التنسيقات اللازمه مع بعض الجهات الخارجيه وجارى إنهاء العمل بالطرق الرئيسيه يتبعها العمل فى بعض الطرق بقلب المنطقه حيث تم دفع (25) معده ثقيله عباره عن (9) لودر ، (3) جليدر ، (4) هراس ، (3) تنك مياه ، (6) سياره نقل قلاب

ووجه رئيس الجهاز بسرعة إنهاء الأعمال نظراً لأهميتها حيث أنها ستساهم فى رسم الملامح الأوليه للمخطط التفصيلى المعتمد للمنطقه .



