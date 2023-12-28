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سقارة وممر داخل هرم خوفو.. تعرف على أبرز الاكتشافات الأثرية خلال عام 2023

12/28/2023 2:27:09 PM
(MENAFN- Youm7) شهد عام 2023 العديد من الاكتشافات الأثرية التي جذبت أنظار العالم، نستعرضها في السطور التالية..



. الإعلان عن تفاصيل نتائج أعمال مشروع استكشاف الأهرامات "ScanPyramids"، حيث تم الكشف عن ممر جمالوني بالوجه الشمالي لهرم الملك خوفو الأكبر، يبلغ طوله 9 أمتار، وعرضه 2.10 متراً.



. الإعلان عن الكشف عن مزيد من بقايا معبد الشمس بمنطقة المطرية.



. الإعلان عن الكشف عن زودياك كامل لأول مرة بسقف معبد إسنا.



. الإعلان عن العثور، لأول مرة، عن أكبر وأكمل ورشتين للتحنيط إحداهما آدمية والأخرى حيوانية تعودان لأواخر عصر الأسرة ال 30 وبداية العصر البطلمي، ومقبرتين من عصري الدولتين القديمة والحديثة، وعدد من اللقى الأثرية، وذلك بجبانة الحيوانات المقدسة (البوباسطيون) بمنطقة آثار سقارة.



. الإعلان عن الكشف عن جبانة من عصر الملك أحمس لم تكن معروفة من قبل، بالإضافة إلى أبنية ربما كانت منازل أو أبنية خدمية تعود لنفس العصر في
أبيدوس بمحافظة سوهاج.



. الإعلان عن الكشف عن معبد للإلهة أفروديت بمدينة تونيس هيراكليون الغارقة بخليج أبي قير بالإسكندرية



. الكشف لأول مرة عن جبانة كبار موظفي وكهنة الدولة الحديثة بمنطقة الغريفة بتونا الجبل بمحافظة المنيا، بالإضافة إلى الكشف عن أول بردية كاملة يتم العثور عليها في منطقة الغريفة.



. الكشف عن مقبرة الكاتب الملكي "جحوتي إم حات" بمنطقة آثار أبوصير.


















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