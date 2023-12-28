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متحف بلجيكى يستحوذ على قطعة أثرية من حضارة بومبى فى أحد المنازل

12/28/2023 2:27:05 PM
(MENAFN- Youm7) عثر في بلجيكا على منحوتة رخامية من مدينة بومبي القديم ، يعتقد أنها مسروقة، وهذه القطعة التى يعود تاريخها إلى حوالي عام 62 ميلادية، تصور الزلزال المدمر الذي ضرب بومبي في نفس العام، وتلتقط لحظة انهيار أبواب المدينة.



تم اكتشاف القطعة الأثرية الرخامية في هرتزيلي بشرق فلاندرز، فى منزل رافائيل دي تيمرمان وابنه جيرت دي تيمرمان، اللذين رويا قصة رحلة القطعة الأثرية إلى حيازة عائلتهما.



فخلال عطلة في إيطاليا عام 1975، حصلا على النقش الرخامي من شخص مجهول بالقرب من بومبي ، وقاموا بتثبيته في منزلهم كقطعة زخرفية، غير مدركين لقيمته التاريخية، وفقا لما ذكره موقع ancient orgnins .




وبعد سنوات قررت الأسرة بيع المنزل مع القطعة الأثرية المكونة من الرخام ولكن فضولهم دفعهم لأن يلجأوا إلى أحد الخبراء لمعرفة قيمة القطعة الأثرية الحقيقية، وأدى ذلك إلى نقلها إلى متحف تونجيرين البلجيكى حيث تم الكشف عن الأصل الحقيقي للقطعة.



وأكدت بارت ديمارسين، رئيس المعارض في المتحف أن القطعة الأثرية مطابقة لتصوير آخر زلزال بومبي منذ أكثر من ألفي عام.



يمثل النقش الرخامي المفقود منذ 14 يوليو 1975 اكتشافًا مهمًا للتراث الثقافي في بومبي، وأكد آن كريستيانز، نائب عمدة الثقافة في تونجيرين، على أهميته، مشيراً إلى أنه "تراث ثقافي من بومبي، وهو ينتمي إلى هناك، هناك خطط قيد التنفيذ لإعادة القطعة إلى متحف بومبي الأثري، والانضمام إلى نظيرتها بعد التحقق من صحتها".
















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