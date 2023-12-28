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120عاما على افتتاحه.. كشكول ذهب ومفتاح الكعبة بمتحف الفن الإسلامى.. صور

12/28/2023 2:27:05 PM
(MENAFN- Youm7) متحف الفن الإسلامى يعد أحد أكبر متاحف الفنون الإسلامية بالعالم، فهو منارة للفنون والحضارة الإسلامية على مر العصور، حيث يضم أكبر وأروع مجموعة من الآثار الإسلامية على مستوى العالم، وفى مثل هذا اليوم منذ 120 عاما تم افتتاح المتحف لأول مرة أمام الزوار، يوم 28 ديسمبر من عام 1903م، خلال عهد الخديوى عباس حلمى الثانى.



ومن بين معروضات المتحف كشكول من الحديد المكفت بالذهب، الذى يعود للعصر الصفوي، القرن 11-12هـ/ 17-18م، ويقصد بالكشكول أداة خاصة بالمتصوف حيث كان يأخذه في رحلاته وهى متعددة الاستخدامات، وللكشكول دلالة رمزية فهو يرمز لسفينة النجاة عند الصوفي، والتي تنقله للعالم الآخر في أمان.

كما نجد من ضمن المعروضات مفتاح الكعبة، ودليل القبلة، حيث يعد الحج من أهم الشعائر الدينية التي ساهمت في امتزاج واتحاد السمات الفنية الإسلامية، فكان بمثابة موسم لتبادل الأفكار والعادات والفنون بين جموع مسلمى العالم.



ينسب هذا المفتاح للسلطان المملوكى الشرف شعبان، لذلك يعد من أهم النماذج الباقية لمفاتيح الكعبة، وقد نقشت عليه آيات قرآنية من سورة بخط النسخ، كما سجل عليه اسم وألقاب السلطان الأشرف شعبان، ويحمل تاريخ صنعه، وهو عام 765 هـ/ 1363 ـ 1364م.



أما عن دليل القبلة من الخشب المدهون بالاكيه، فيعود للقرن الـ 12 هـ / 18م، وصنعت هذه التحفة لأحد الوزراء في عهد السلطان العثمانى محمود الأول، وتحمل اسم الصانع وهو "بارون"، ومؤرخة بسنة 1151 هـ والموافق 1738 ـ 1739م، وكان الغرض الرئيس منها الاستدلال ومعرفة اتجاه القبلة بدقة، وقد زينت بخريطة عليها رسوم للحرم المكى، ونصف الكرة الشمالى حتى خط الاستواء، وكتابات تركية متنوعة.





الكشكول


دليل القبلة



مفتاح الكعبة
















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