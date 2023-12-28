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21 عامًا على رحيل الأميرة فادية.. ماذا قالت ابنة الملك فاروق عن مصر؟

12/28/2023 2:27:05 PM
(MENAFN- Youm7) الأميرة فادية هي الابنة الثالثة للملك فاروق والملكة فريدة والتى تمر ذكرى رحيلها اليوم إذ رحلت عن عالمنا فى مثل هذا اليوم 28 ديسمبر 2002م، في لوزان بسويسرا عن يناهز 59 عاما ودفنت يوم 3 يناير 2008 بمسجد الرفاعي بالقاهرة ، حيث يرقد والدها الملك فاروق وافراد الاسرة العلوية.



وقد تعلقت الأميرة فادية بمصر رغم مغادرتها لها ذاهبه مع والدها إلى المنفي قبل أن تتم العام التاسع من عمرها بعد ثورة يوليو وقد أقامت فترة في إيطاليا ثم انتقلت إلي مدرسة داخلية في سويسرا وقد تحدثت كثيرًا عن الحنين لمصر وحبها الجارف لها.



وقالت
الأميرة فادية عن مصر فى إحدى تصريحاتها: رغم خروجى وأنا طفلة في التاسعة من عمري من مصر
إلا أننى خلال الفترة الطويلة الماضية، لم أنس لغتي الأصلية ورغم أنها مجرد تعبيرات فتاة في التاسعة إلا أنني مازلت أحرص عليها.. ومازلت أحمل كل الحب والاحترام لوطني الأم، هذا شيء لا يمكن أبداً التعبير عنه بالكلمات، أن ارتباطى بجذورى يجعلنى اشعر بحرمان كبير بسبب بعدى عن مصر، ولا أنسى حين زرت مصر عندما توفيت والدتي الملكة السابقة فريدة عام 1988، لقد أحسست وأنا في مصر باحساس انسان عاد إلى منزله بعد غياب طويل، لم أتمالك نفسي في الطائرة قبل الهبوط حين جاء صوت المضيفة ليقول
"نرجو أن تكونوا قد استمتعتم بالسفر معنا.. ومرحباً بعودتكم إلى بلادكم".



وجسدت الأميرة الراحلة كل شيء بين مصر وأولادها حين قالت : "وعلى سلم الطائرة استقبلتنى رائحة الفل الممزوجة بالتراب، لأنها رائحة لا استنشقها إلا في مصر" حسب ما ذكر الموقع الرسمى للملك فاروق.





الأميرة فادية والملكة فريدة





















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