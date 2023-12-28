عودة لوحة آدم وحواء المسروقة إلى الورثة.. اعرف الحكاية

(MENAFN
- Youm7) أعيدت لوحة نهبها النازيون خلال الحرب العالمية الثانية ، إلى مارى فون ساهر زوجة الابن والوريثة الوحيدة لـ جاك جودستيكر تاجر الأعمال الفنى الهولندي وعُرضت اللوحة المستردة، التى تحمل عنوان " آدم وحواء" ، المنسوبة إلى الفنان الهولندي كورنيليس فان هارلم في القرن السادس عشر، وكانت هذه اللوحة تم
التبرع بها مؤخرًا إلى متحف رولان الفرنسى، وفقا لما ذكره موقع ارت نيوز بيبر.
وأثناء عملية تقييم اللوحة في المتحف، تم العثور على ملصق جودستيكر على الجزء الخلفي من اللوحة مما أثار الشكوك حول مصدرها، وبعد مزيد من الفحص، اكتشف أن
لوحة آدم وحواء هي واحدة من أكثر من 1300 لوحة تم نهبها من مجموعة جودستيكر.
لم يكن المانحون على علم بتاريخ اللوحة، وبمساعدة المتحف، تم التواصل مع مارى فون ساهر لإبلاغها بالاكتشاف.
وقالت أميليا كيونينج، عضو الفريق القانوني لمارى فون ساهر، في بيان لها: "من الأهمية أن تتبنى المتاحف في جميع أنحاء العالم بروتوكولات صارمة بشأن المصدر للمساعدة في البحث المستمر عن الأعمال الفنية المتبقية التي نهبها النازيون".
يشار إلى أن مشروع جودستيكر لاعادة اللوحات الفنية المفقودة لا يزال يبحث عن أكثر من 800 عمل مفقود تم سرقتها وسافرها إلى ألمانيا.
في العام الماضي، أعادت مدينة ترير الألمانية لوحة هولندية تعود إلى أوائل القرن السابع عشر وهي لوحة زيتية على خشب رسمها
الفنان آدم فان برين عام 1610، تسمى "
التزلج على الجليد" إلى مارى فون ساهر.
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