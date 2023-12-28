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عودة لوحة آدم وحواء المسروقة إلى الورثة.. اعرف الحكاية

12/28/2023 2:27:05 PM
(MENAFN- Youm7) أعيدت لوحة نهبها النازيون خلال الحرب العالمية الثانية ، إلى مارى فون ساهر زوجة الابن والوريثة الوحيدة لـ جاك جودستيكر تاجر الأعمال الفنى الهولندي وعُرضت اللوحة المستردة، التى تحمل عنوان " آدم وحواء" ، المنسوبة إلى الفنان الهولندي كورنيليس فان هارلم في القرن السادس عشر، وكانت هذه اللوحة تم
التبرع بها مؤخرًا إلى متحف رولان الفرنسى، وفقا لما ذكره موقع ارت نيوز بيبر.



وأثناء عملية تقييم اللوحة في المتحف، تم العثور على ملصق جودستيكر على الجزء الخلفي من اللوحة مما أثار الشكوك حول مصدرها، وبعد مزيد من الفحص، اكتشف أن
لوحة آدم وحواء هي واحدة من أكثر من 1300 لوحة تم نهبها من مجموعة جودستيكر.



لم يكن المانحون على علم بتاريخ اللوحة، وبمساعدة المتحف، تم التواصل مع مارى فون ساهر لإبلاغها بالاكتشاف.



وقالت أميليا كيونينج، عضو الفريق القانوني لمارى فون ساهر، في بيان لها: "من الأهمية أن تتبنى المتاحف في جميع أنحاء العالم بروتوكولات صارمة بشأن المصدر للمساعدة في البحث المستمر عن الأعمال الفنية المتبقية التي نهبها النازيون".




يشار إلى أن مشروع جودستيكر لاعادة اللوحات الفنية المفقودة لا يزال يبحث عن أكثر من 800 عمل مفقود تم سرقتها وسافرها إلى ألمانيا.



في العام الماضي، أعادت مدينة ترير الألمانية لوحة هولندية تعود إلى أوائل القرن السابع عشر وهي لوحة زيتية على خشب رسمها
الفنان آدم فان برين عام 1610، تسمى "
التزلج على الجليد" إلى مارى فون ساهر.














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