حكاية القبض على الكاتب توماس باين بتهمة الخيانة عام 1793..ما الذى جرى؟

(MENAFN
- Youm7) فى مثل هذا اليوم عام 1793 قبض على
الكاتب توماس باين في فرنسا بتهمة الخيانة، على الرغم من أن التهم الموجهة إليه لم يتم تفصيلها مطلقًا، إلا أنه حكم عليه غيابيًا.
كان باين شخصية فعالة في الثورة الأمريكية بصفته مؤلف كتاب "الفطرة السليمة"، وهي كتابات استخدمها جورج واشنط لإلهام القوات الأمريكية، انتقل باين إلى باريس للمشاركة في الثورة الفرنسية،
لكن المناخ السياسي الفوضوي انقلب ضده، وتم اعتقاله وسجنه لارتكابه جرائم ضد البلاد وفقا لموقع هيستورى.
عندما وصل باين لأول مرة إلى باريس، تم الترحيب به بحرارة ومنحه الجنسية الفخرية من قبل قادة الثورة الذين استمتعوا بكتابه المناهض لملكية حقوق الإنسان، ومع ذلك، لم يمض وقت طويل حتى اصطدم بمضيفيات، حيث إنه كان باين معارضًا صارمًا لعقوبة الإعدام في جميع الظروف، كما بدأ في كتابة مؤلف بعنوان " عصر العقل".
على الرغم من أن باين أدرك أن المشاعر كانت تنقلب ضده في خريف عام 1793، إلا أنه بقي في فرنسا لأنه يعتقد أنه كان يساعد الناس.
بعد إلقاء القبض عليه، تم نقل باين إلى سجن لوكسمبورج، الذى كان
في السابق قصرًا، ولا يشبه أي مركز احتجاز آخر في العالم، يتم تقديم وجباته من الخارج، ويُسمح للخدم بذلك، وعلى الرغم من أن باين لم يستفد من هذا الرفاهية الخاصة أثناء وجوده في السجن، واصل العمل في كتابة كتاب "عصر العقل".
تسبب سجن باين في فرنسا في إثارة ضجة عامة في أمريكا، واستخدم الرئيس المستقبلي جيمس مونرو جميع علاقاته الدبلوماسية لإطلاق سراح باين في نوفمبر 1794.
ومن المفارقات أنه لم يمض وقت طويل قبل أن يصبح باين مكروهًا في الولايات المتحدة أيضًا، وبعد نشر كتاب "عصر العقل" ، أطلق عليه لقب "ضد المسيح"، ودمرت سمعته، وقد توفي توماس باين رجلاً فقيرًا عام 1809 في نيويورك .
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