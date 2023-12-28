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حكاية القبض على الكاتب توماس باين بتهمة الخيانة عام 1793..ما الذى جرى؟

12/28/2023 2:27:05 PM
(MENAFN- Youm7) فى مثل هذا اليوم عام 1793 قبض على
الكاتب توماس باين في فرنسا بتهمة الخيانة، على الرغم من أن التهم الموجهة إليه لم يتم تفصيلها مطلقًا، إلا أنه حكم عليه غيابيًا.



كان باين شخصية فعالة في الثورة الأمريكية بصفته مؤلف كتاب "الفطرة السليمة"، وهي كتابات استخدمها جورج واشنط لإلهام القوات الأمريكية، انتقل باين إلى باريس للمشاركة في الثورة الفرنسية،
لكن المناخ السياسي الفوضوي انقلب ضده، وتم اعتقاله وسجنه لارتكابه جرائم ضد البلاد وفقا لموقع هيستورى.



عندما وصل باين لأول مرة إلى باريس، تم الترحيب به بحرارة ومنحه الجنسية الفخرية من قبل قادة الثورة الذين استمتعوا بكتابه المناهض لملكية حقوق الإنسان، ومع ذلك، لم يمض وقت طويل حتى اصطدم بمضيفيات، حيث إنه كان باين معارضًا صارمًا لعقوبة الإعدام في جميع الظروف، كما بدأ في كتابة مؤلف بعنوان " عصر العقل".



على الرغم من أن باين أدرك أن المشاعر كانت تنقلب ضده في خريف عام 1793، إلا أنه بقي في فرنسا لأنه يعتقد أنه كان يساعد الناس.



بعد إلقاء القبض عليه، تم نقل باين إلى سجن لوكسمبورج، الذى كان
في السابق قصرًا، ولا يشبه أي مركز احتجاز آخر في العالم، يتم تقديم وجباته من الخارج، ويُسمح للخدم بذلك، وعلى الرغم من أن باين لم يستفد من هذا الرفاهية الخاصة أثناء وجوده في السجن، واصل العمل في كتابة كتاب "عصر العقل".



تسبب سجن باين في فرنسا في إثارة ضجة عامة في أمريكا، واستخدم الرئيس المستقبلي جيمس مونرو جميع علاقاته الدبلوماسية لإطلاق سراح باين في نوفمبر 1794.




ومن المفارقات أنه لم يمض وقت طويل قبل أن يصبح باين مكروهًا في الولايات المتحدة أيضًا، وبعد نشر كتاب "عصر العقل" ، أطلق عليه لقب "ضد المسيح"، ودمرت سمعته، وقد توفي توماس باين رجلاً فقيرًا عام 1809 في نيويورك .
















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