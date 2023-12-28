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امرأة تكتشف جسما يشبه الطبق الطائر من شباك مطبخها والخبراء يفسرون

12/28/2023 2:27:03 PM
(MENAFN- Youm7) رصدت امرأة جسمًا غريبًا على شكل
طبق طائر في سماء المملكة المتحدة، وهى كارين براون، من ستوكبورت، التي كانت تنظر من نافذة مطبخها عندما شاهدت جسمًا طائرًا مجهول الهوية (UFO)، وتُظهر الصور الجسم المضيء وهو يتمايل فوق الأشجار ليلاً في شهر سبتمبر.



ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، هذا الجسم شوهد من جانب أحد سكان ستوكبورت من قبل، حيث أثار فضول الخبراء وجود أجسام جوية غريبة، ففي شهر سبتمبر الماضي، اكتشف أحد سكان ستوكبورت، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، جسمين غريبين في سماء الليل.





آثار الجسم الغريب



ولعل الجسم الأول، الذي وُصف بأنه يشبه المربع أو المثلث، كان له مظهر ضبابي وكان يتغير شكله ويندفع حول السماء، وفي الوقت نفسه، فإن الجسم الثاني، وهو أبيض اللون أكثر إشراقًا واستمر في التلاشي والظهور مرة أخرى.



وفقًا للجنة الاستشارية لوسائل الإعلام الدفاعية والأمنية (DSMA)، فإن الأمر يقع ضمن اختصاص قيادة الفضاء البريطانية.




طبق طائر




ووصف نيك بوب، خبير الأجسام الطائرة المجهولة الذي عمل سابقًا في وزارة الدفاع البريطانية، وجود أجسام على شكل غريب في سماء المملكة المتحدة بأنها "مثيرة للاهتمام"، مضيفا "أي ذكر لجسم على شكل طبق طائر يقوم بمناورات غير عادية هو أمر مثير للاهتمام بشكل خاص بالنظر إلى رؤية البحرية الأمريكية لمثل هذه الأجسام".



وقال فيليب مانتل، باحث بريطاني آخر في الأجسام الطائرة المجهولة: "لا أرى سببًا لعدم كون هذه الصور لطائرة أو طائرة بدون طيار".



وأضاف، "إنه في الأساس ضوء من مسافة بعيدة، والشكل الممدود مصنوع من يد المصور غير المستقرة".



وأجاب "لماذا يكتشف شخصان نفس الشيء في أشهر متتالية؟" حسنًا، ربما يكون من المقرر أن تقلع الطائرات في أوقات معينة، وهذا هو مسار الرحلة الذي تسلكه".












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