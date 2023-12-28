وقف الحظر على ساعات أبل الذكية حتى 10 يناير

(MENAFN
- Youm7) وافقت محكمة الاستئناف على طلب شركة أبل
وقف الحظر المفروض على مبيعات ساعاتها الذكية Apple Watch Series 9 وUrtla 2 فى الولايات المتحدة لفترة قصيرة حتى 10 يناير المقبل، وفقا لتقرير إنجادجيت.
وقدمت شركة Apple استئنافًا إلى لجنة التجارة الدولية (ITC) لمحاولة إلغاء الحظر المفروض على مبيعات Apple Watch Series 9 وUrtla 2 في الولايات المتحدة، وفقًا لسجلات المحكمة تطلب الشركة أيضًا وقفًا طارئًا للحظر حتى يتم التوصل إلى قرار بشأن إعادة التصميم المقترحة لكلا طرازي الساعات الذكية.
وبعد يوم من نشر هذه القصة لأول مرة، وافقت محكمة الاستئناف على وقف الحظر لفترة قصيرة ومنحت المحكمة مركز التجارة الدولية حتى 10 يناير للرد على اقتراح شركة أبل بوقف مؤقت أطول أثناء عملية الاستئناف.
وتحدثت شركة أبل إلى رويترز وقالت إنها "تتخذ جميع الإجراءات لإعادة" الساعات الذكية إلى رفوف المتاجر الأمريكية، والاستئناف هو مجرد جزء واحد من ذلك، حتى أن الأمر عرض على الرئيس بايدن، حيث كانت شركة آبل تأمل عبثًا في استخدام حق النقض.
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