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وقف الحظر على ساعات أبل الذكية حتى 10 يناير

12/28/2023 2:27:03 PM
(MENAFN- Youm7) وافقت محكمة الاستئناف على طلب شركة أبل
وقف الحظر المفروض على مبيعات ساعاتها الذكية Apple Watch Series 9 وUrtla 2 فى الولايات المتحدة لفترة قصيرة حتى 10 يناير المقبل، وفقا لتقرير إنجادجيت.



وقدمت شركة Apple استئنافًا إلى لجنة التجارة الدولية (ITC) لمحاولة إلغاء الحظر المفروض على مبيعات Apple Watch Series 9 وUrtla 2 في الولايات المتحدة، وفقًا لسجلات المحكمة تطلب الشركة أيضًا وقفًا طارئًا للحظر حتى يتم التوصل إلى قرار بشأن إعادة التصميم المقترحة لكلا طرازي الساعات الذكية.



وبعد يوم من نشر هذه القصة لأول مرة، وافقت محكمة الاستئناف على وقف الحظر لفترة قصيرة ومنحت المحكمة مركز التجارة الدولية حتى 10 يناير للرد على اقتراح شركة أبل بوقف مؤقت أطول أثناء عملية الاستئناف.



وتحدثت شركة أبل إلى رويترز وقالت إنها "تتخذ جميع الإجراءات لإعادة" الساعات الذكية إلى رفوف المتاجر الأمريكية، والاستئناف هو مجرد جزء واحد من ذلك، حتى أن الأمر عرض على الرئيس بايدن، حيث كانت شركة آبل تأمل عبثًا في استخدام حق النقض.
















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