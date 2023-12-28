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إيلون ماسك ينتقد التقارير الإعلامية عن هجوم روبوت على عامل بمصنع تسلا

12/28/2023 2:27:03 PM
(MENAFN- Youm7) انتقد إيلون ماسك التقارير الإعلامية الأخيرة عن "هجوم" روبوت على عامل مصنع تسلا في أوستن، وكتب ماسك في منشور X : "من المخزي حقًا أن تقوم وسائل الإعلام بكشف إصابة حدثت قبل عامين بسبب ذراع روبوت صناعي بسيط من نوع Kuka (موجود في جميع المصانع)، وفقاً لموقع businessinsider.



كان الرئيس التنفيذي لشركة Tesla يرد على مستخدم X الذي شارك تقريرًا لصحيفة Daily Mail حول حادث روبوت في المصنع في عام 2021، حيث قال شاهدان إن مهندسًا كان يقوم بتشغيل تحديثات البرامج على روبوتات المصنع عندما تم إمساكه وتثبيته على السطح بواسطة إحدى الآلات، وقال الشهود أيضًا إن المهندس تُرك ينزف بعد أن غرز الروبوت مخالبه في جسده، وفي النهاية، نجا المهندس من الروبوت عندما ضغط عامل آخر على زر التوقف في حالات الطوارئ، وفقًا للمعلومات.



ومع ذلك، يبدو أن غضب " ماسك " من منشور صحيفة ديلي ميل كان بسبب تأطير المنفذ للحادث، واستخدمت قصة ديلي ميل صورة مصغرة تظهر روبوتات تسلا أوبتيموس التي تشبه البشر، وليس ذراع الروبوت كوكا الذي شارك في حادثة 2021.



لن يكون دفاع " ماسك " عن روبوتات أوبتيموس مفاجئًا لأنه يعلق عليها آمالًا كبيرة، وعندما كشف النقاب عنها العام الماضي، قال إن الاقتصاد يمكن أن يصبح "شبه لا نهائي" إذا كانت روبوتات أوبتيموس قادرة على العمل اليدوي.



ومع ذلك، فإن الشكاوى المتعلقة بالسلامة تلاحق منذ فترة طويلة مصانع تيسلا التابعة لماسك، وفي عام 2020، قال المنظمون في كاليفورنيا إن شركة تسلا أرسلت إليهم تقارير غير كاملة عن إصابة المصنع.



ولا يقتصر الأمر على الولايات المتحدة فقط، في الآونة الأخيرة، قال المفتشون الصينيون إنهم يريدون معاقبة الشركة بسبب نقاط الضعف في السلامة، وفقًا لشركة Caixin Global، ووفقا للتقرير، توفي عامل بمصنع تسلا في شنجهاي بعد أن سحقته معدات المصنع.



جدير بالذكر أنه في أكتوبر، رفضت شركة تسلا ادعاءات الاتحاد الألماني ووسائل الإعلام في البلاد بأن مصنع برلين Gigfactory يفتقر إلى أحكام السلامة المناسبة.
















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