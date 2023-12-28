الليلة.. صاروخ Spacex يطلق طائرة فضائية سرية X-37B

MENAFN - Youm7) يستعد صاروخ SpaceX Falcon Heavy لإطلاق الطائرة الفضائية X-37B لقوة الفضاء الأمريكية اليوم بعد عدة تأخيرات، ومن المقرر أن يتم إطلاق الصاروخ من Launch Complex-39A في مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا في فلوريدا، خلال نافذة تفتح الليلة في الساعة 3:07 صباحا.

وفقا لما ذكره موقع "Space"، أعلنت شركة SpaceX عن تأجيل أولي للرحلة لمدة 24 ساعة في وقت مبكر من يوم الأحد (10 ديسمبر)، ثم قامت شركة SpaceX بإلغاء الإطلاق المخطط له يوم الإثنين (11 ديسمبر) للطائرة الفضائية X-37B بسبب مشكلة أرضية لمدة 24 ساعة على الأقل، وبعدها تم الإعلان عن موعد إطلاق جديد يوم الثلاثاء (12 ديسمبر)، ثم ستهدفت يوم الأربعاء (13 ديسمبر)، ولكن تم تأجيل الإطلاق مرة أخرى بسبب "فحوصات النظام الأرضي"، إلى يوم هذا الموعد الأخير لفرصة الإطلاق التالية.

وتعد X-37B هي طائرة فضائية أطلقت العديد من المهام السرية طويلة الأمد في الفضاء، ولكن من غير الواضح سبب إطلاقها على صاروخ Falcon Heavy الأكثر ضخامة بدلاً من Falcon 9 الذي أطلقته SpaceX عليه من قبل.

قد يكون للترقية في مركبة الإطلاق علاقة بالكتلة، حيث تتميز X-37B بمساحة شحن لإيواء المعدات والتجارب، ويمكن أن تحمل حمولة مهمة ثانوية تتطلب قدرة الرفع الإضافية من Falcon Heavy.