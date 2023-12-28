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زى النهاردة.. مركبة الفضاء جاليليو ترصد الشفق القطبى على أكبر أقمار المشترى

12/28/2023 2:27:03 PM
(MENAFN- Youm7) اكتشفت المركبة الفضائية جاليليو التابعة لناسا الشفق القطبي على جانيميد، أكبر قمر لكوكب المشترى، في مثل هذا اليوم 28 ديسمبر من عام 2000، حيث انطلقت المركبة "جاليليو" عام 1989 في مهمة لدراسة كوكب المشتر وأقماره، كما حلقت بالقرب من كوكب الزهرة والأرض في طريقها إلى هناك.



ووفقا لما ذكره موقع "space"، حلقت المركبة الفضائية بالقرب من جانيميد عدة مرات أثناء وجودها في مدار حول كوكب المشتري، خلال هذا التحليق تحديدًا، كانت تبحث عن الشفق القطبي.




كان جانيميد في ظل المشتري في ذلك الوقت، مما سهل على جاليليو رؤية الشفق الخافت لأنه لم يكن هناك ضوء الشمس، لذلك كانت جاليليو في المكان المناسب في الوقت المناسب، ونجحت في رصد الشفق القطبي على القمر.



كما حققت المركبة الفضائية أيضًا اكتشافات مذهلة أخرى في جانيميد، مثل حقيقة أنه يحتوي على مجال مغناطيسي.




ولم يكن من المعروف أن أي قمر آخر يمتلك مجالًا مغناطيسيًا في ذلك الوقت، حتى أن جاليليو وجد دليلاً على وجود محيط من المياه المالحة السائلة تحت قشرة القمر وغلاف جوي رقيق.
















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