بي نت تختتم مسابقة الابتكار لموظفيها بنجاح

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٣ - 18:25

اختتمت شركة شبكة البحرين"بي نت" مسابقة الابتكار "BNET Innovates"، حيث استغرقت المسابقة فترة أربعة أشهر تنافس خلالها أكثر من ثلاثين شخصاً لتقديم أفكارهم ومقترحاتهم لتطوير العمل في الشركة من خلال فئات التقنية، خدمة العملاء، العمليات، وخدمات الموظفين.

وخلال فترة المسابقة تم تصفية المشاركين من خلال لجنة تحكيم إلى ثمانية فرق، وتم من بعد ذلك تقديم التدريب لجميع الفرق المتأهلة من خلال حضورهم لورش عمل عن الابتكار قدمتها نخبة من الخبراء الدوليين منها من جامعة أكسفورد البريطانية ومن بعض الشركات الاستشارية الدولية المرموقة، بالإضافة إلى توفير التدريب اللازم في مهارات التخطيط والإلقاء والخطابة وتصميم المقترحات التجارية.

وبهذه المناسبة، صرّح أحمد الفاضل، مدير الاستراتيجية والاداء المؤسسي، بقوله "إن الشركة استهدفت تنمية روح الإبداع والابتكار بين الموظفين لضمان تشجيعهم على المشاركة في تطوير العمل في الشركة وفتح أفق جديدة والمساهمة في إعادة توجيه بوصلة الشركة لما يرتقي بخدماتها الوطنية في المملكة." كما أضاف أن الشركة بصدد وضع إطار دائم لتشجيع الابتكار وتقديم الأفكار البناءة على المدى الطويل.

تجدر الإشارة إلى أن الفرق المتأهلة قدمت عروضها النهائية في حفل ختامي تحت رعاية الرئيس التنفيذي للشركة السيد أحمد بن جابر الدوسري، حيث اختارت لجنة التحكيم الفريقان الفائزان بالمركز الأول والثاني فيما تم التصويت على استحقاق المركز الثالث بشكل مباشر بواسطة موظفي الشركة. وفي المراحل الحالية، تهتم الشركة بالأخذ بالمشاريع الفائزة في مسابقة الابتكار ووضع الخطط التنفيذية والميزانيات لترجمتها إلى أرض الواقع.