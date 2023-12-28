بي نت تختتم مسابقة الابتكار لموظفيها بنجاح

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٣ - 18:25
اختتمت شركة شبكة البحرين"بي نت" مسابقة الابتكار "BNET Innovates"، حيث استغرقت المسابقة فترة أربعة أشهر تنافس خلالها أكثر من ثلاثين شخصاً لتقديم أفكارهم ومقترحاتهم لتطوير العمل في الشركة من خلال فئات التقنية، خدمة العملاء، العمليات، وخدمات الموظفين.
وخلال فترة المسابقة تم تصفية المشاركين من خلال لجنة تحكيم إلى ثمانية فرق، وتم من بعد ذلك تقديم التدريب لجميع الفرق المتأهلة من خلال حضورهم لورش عمل عن الابتكار قدمتها نخبة من الخبراء الدوليين منها من جامعة أكسفورد البريطانية ومن بعض الشركات الاستشارية الدولية المرموقة، بالإضافة إلى توفير التدريب اللازم في مهارات التخطيط والإلقاء والخطابة وتصميم المقترحات التجارية.
وبهذه المناسبة، صرّح أحمد الفاضل، مدير الاستراتيجية والاداء المؤسسي، بقوله "إن الشركة استهدفت تنمية روح الإبداع والابتكار بين الموظفين لضمان تشجيعهم على المشاركة في تطوير العمل في الشركة وفتح أفق جديدة والمساهمة في إعادة توجيه بوصلة الشركة لما يرتقي بخدماتها الوطنية في المملكة." كما أضاف أن الشركة بصدد وضع إطار دائم لتشجيع الابتكار وتقديم الأفكار البناءة على المدى الطويل.
تجدر الإشارة إلى أن الفرق المتأهلة قدمت عروضها النهائية في حفل ختامي تحت رعاية الرئيس التنفيذي للشركة السيد أحمد بن جابر الدوسري، حيث اختارت لجنة التحكيم الفريقان الفائزان بالمركز الأول والثاني فيما تم التصويت على استحقاق المركز الثالث بشكل مباشر بواسطة موظفي الشركة. وفي المراحل الحالية، تهتم الشركة بالأخذ بالمشاريع الفائزة في مسابقة الابتكار ووضع الخطط التنفيذية والميزانيات لترجمتها إلى أرض الواقع.
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